Оля Фреймут показала стильные осенние образы: как сочетать бомбер и платье (фото)

Оля Фреймут показала, как можно носить кожаную куртку-бомбер с платьем, создавая одновременно удобные и стильные образы. Эти сочетания подходят как для уличных прогулок, так и для светских мероприятий.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Фреймут.
Для прогулки по осеннему городу Оля выбрала синее макси-платье, которое сочетала с модной объемной кожаной курткой и черными ботинками.
Она дополнила лук солнцезащитными очками и аксессуарами в минималистичном стиле. Получился удобный и стильный кэжуал образ для города.
Не секрет, что оттенки синего в осеннем гардеробе являются трендом. Одежду такого цвета сочетают с коричневым, черным, серым и другими цветами для создания яркого аутфита.
Второй образ был более драматичным и модным: черное многослойное платье в сочетании с кожаной курткой и высокими сапогами.
В таком наряде Фреймут решила покорить Неделю моды в Париже. На фоне Эйфелевой башни образ имеет стильный и фотогеничный вид.
Наряд полностью соответствует актуальным трендам осеннего сезона, ведь и здесь можно увидеть оверсайз в сочетании с нежностью. Образ получился комфортным, стильным и практичным.
В общем Фреймут демонстрирует, что осенью актуальны кожаные материалы, многослойность и минималистичные детали.
Вас также может заинтересовать: