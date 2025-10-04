RU

Оля Фреймут показала стильные осенние образы: как сочетать бомбер и платье (фото)

Модные примеры Оли Фреймут, которые захочется повторить (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Оля Фреймут показала, как можно носить кожаную куртку-бомбер с платьем, создавая одновременно удобные и стильные образы. Эти сочетания подходят как для уличных прогулок, так и для светских мероприятий.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Фреймут.

Комфортный кэжуал для города

Для прогулки по осеннему городу Оля выбрала синее макси-платье, которое сочетала с модной объемной кожаной курткой и черными ботинками.

Она дополнила лук солнцезащитными очками и аксессуарами в минималистичном стиле. Получился удобный и стильный кэжуал образ для города.

Не секрет, что оттенки синего в осеннем гардеробе являются трендом. Одежду такого цвета сочетают с коричневым, черным, серым и другими цветами для создания яркого аутфита.

Как Фреймут носит платья осенью (фото: instagram.com/contemporary_manners)

Современная французская элегантность

Второй образ был более драматичным и модным: черное многослойное платье в сочетании с кожаной курткой и высокими сапогами.

В таком наряде Фреймут решила покорить Неделю моды в Париже. На фоне Эйфелевой башни образ имеет стильный и фотогеничный вид.

Наряд полностью соответствует актуальным трендам осеннего сезона, ведь и здесь можно увидеть оверсайз в сочетании с нежностью. Образ получился комфортным, стильным и практичным.

Фреймут очаровала стильным образом (фото: instagram.com/freimutolia)

Какие тренды носить осенью: модные секреты Фреймут

В общем Фреймут демонстрирует, что осенью актуальны кожаные материалы, многослойность и минималистичные детали.

  • Макси-платья. Длинные платья легко комбинировать с верхней одеждой и высокой обувью, а также они позволяют играть с текстурами.
  • Контрастные сочетания. Яркие платья плюс базовый осенний верх создают стильный и оригинальный образ.
  • Минималистичные аксессуары. Очки и сдержанные украшения делают образ современным и не перегружают его деталями.
  • Высокие сапоги. Трендовая осенняя классика, которая сочетает комфорт и стиль, а также создает гармоничный силуэт.

