Рада поддержала новое постановление о переименовании 327 населенных пунктов

Верховная Рада Украины поддержала новое постановление о переименовании 327 населенных пунктов. Накануне голосования за предыдущее постановление провалили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Новое постановление №12043 поддержал 281 народный депутат. Парламент принял постановление об изменении названий 327 населенных пунктов без обсуждения. Однако из варианта, за который вчера голосовали нардепы, изъяли шесть населенных пунктов.

В рамках постановления переименовываются названия населенных пунктов, содержащих российские и советские нарративы или русифицированные названия. Переименовываются названия, посвященные российским деятелям, например Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д.

Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, Первое Мая, Першотравенка, Первомайское, Первомайск, Маевка и т.д.