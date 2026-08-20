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Масло и хлеб подешевели, а молоко дорожает: цены в супермаркетах на 20 августа

17:40 20.08.2026 Чт
3 мин
Сколько стоят базовые продукты?
aimg Мария Кучерявец
Масло и хлеб подешевели, а молоко дорожает: цены в супермаркетах на 20 августа Фото: Цены на продукты в супермаркетах 20 августа обновились (инфографика РБК-Украина)
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В украинских сетях супермаркетов продолжается новая волна коррекции цен. Появились новые предложения на базовые продукты.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 20 августа – собрало РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Хлеб: "Сильпо" сохраняет самую дешевую позицию за 12,99 грн., в АТБ продолжается скидка на тостовый хлеб (20,90 грн. вместо 24,60 грн.), а в Novus появился нарезанный хлеб Marka Promo за 25,79 грн.
  • Гречка: Самая дешевая гречка предлагается в "Сильпо" благодаря акции -15% (54,99 грн/кг). В других сетях ценники варьируются от 65,90 до 69,90 грн.
  • Яйца: Самые дешевые яйца за десяток - в "Ашане" (31,00 грн за десяток С1 при покупке поштучно по 3,10 грн/шт, что дешевле 34 грн днем ранее). Также в "Сильпо" появилась акция на яйца "Сытый двор" С2 - 41,99 грн за десяток.
  • Молоко: В сегменте яиц/молочной продукции сети предлагают акционные яйца "Сытый двор" в "Сільпо" со скидкой 12%, а также выгодные ценники в Novus и "Ашане".
  • Масло: Дешевое рафинированное масло остается в "Ашане" (49,40 грн за 0,5 л). В АТБ снижена цена на масло "Своя линия" до 50,70 грн за 0,5 л, а в "Сильпо" действует акция -13% на "Щедрый Дар" (55,99 грн).

Подробные цены в супермаркетах (20 августа)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хлеб "Формула Вкуса" белый пшеничный нарезанный (350 г) - 14,50 грн.
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 20,90 грн (акционная цена вместо 24,60 грн).
  • Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (400 г, половина нарезанный) - 25,79 грн.

Масло и хлеб подешевели, а молоко дорожает: цены в супермаркетах на 20 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 20 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (акция - 15%, вместо 64,99 грн).
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

  • "Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,10 грн/шт (31,00 грн за десяток; цена снизилась с 3,40 грн/шт накануне).
  • "Сильпо": яйца куриные "Сытый двор" С2 (10 шт.) - 41,99 грн (акционная цена -12%, вместо 47,49 грн);
  • Novus: яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
  • АТБ: яйцо куриное "Своя линия" 1 категория (10 шт.) - 48,90 грн.

Молоко

  • "Сильпо": молоко пастеризованное Полная Чаша 2,6% п/э, 450г 21.49 грн.
  • АТБ: молоко 450 г Ежедневный сбор пастеризованное 2,5% п/эт(Г)
  • 21.30 грн/шт.
  • Novus: молоко пастеризованное 2,6% 900 г 37.79 грн.
  • "Ашан": молоко Framo ультрапастеризованное 2,6% (900 г) - 33,90 грн (вместо 39,90 грн; акционная цена действует до 01.09).

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинировано (0,5 л) - 50,70 грн (акционная цена вместо 53,13 грн).
  • "Сильпо": масло подсолнечное "Щедрый Дар" холодной рафинации (500 мл) - 55,99 грн (акция -13%, вместо 64,49 грн).
  • Novus: масло подсолнечное "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн.
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