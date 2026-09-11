Масло может подешеветь. В Минагро рассказали, когда это возможно

В сентябре уже начала снижаться цена на семена подсолнечника из-за его профицита на внутреннем рынке, который возник из-за блокирования портов и ограниченных возможностей для экспорта этого товара.

Для того чтобы начала снижаться цена на масло на розничном рынке должно пройти определенное время, а именно – 3 месяца, говорит чиновник

"В случае того, что ситуация будет неизменной с ограниченным экспортом и блокировкой портов, с лагом до 3 месяцев также будет корректировка цены для потребителя – в данном случае в сторону снижения подсолнечного масла", - сказал министр.

В этом году ожидается урожай подсолнечника на уровне более 12 млн. тонн, а также около 4 млн. тонн сои и 4 млн. тонн рапса. Таким образом, общий урожай масличных может достигнуть 20 млн тонн, отметил Высоцкий.