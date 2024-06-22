Без "олимпийского перемирия" и с террористической угрозой. Безопасность на Играх-2024

Содержание:

Париж в состоянии "повышенной готовности"

Министерство вооруженных сил Франции в апреле ввело в стране состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на угрозы.

Наивысший уровень опасности с отметкой оповещения "экстренная атака" сохраняется во время подготовки к Олимпиаде и будет действовать весть период ее проведения – с 26 июля по 11 августа.

Эти меры приняли после теракта в России в марте 2024, когда в результате нападения ИГИЛ на московский концертный зал погибли более 140 человек.

Власти Франции не исключают, что Игры в Париже также могут стать мишенью для исламских или российских террористов. Поскольку уровень угрозы повышает сложная ситуация в мире из-за полномасштабной войны РФ против Украины, военного конфликта в Израиле с участием ХАМАС.

Правоохранители уже задержали в Париже чеченца, который, вероятно, хотел совершить теракт во время футбольного турнира в рамках Игр.

Кроме того, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не сомневается, что Россия будет "нацелена на безопасность" Олимпиады-2024.

Одним из доказательств начала информационных атак со стороны Кремля стали публикации российских ботов о том, что якобы люди сдают купленные билеты из-за угрозы терактов на летней Олимпиаде. Также РФ распространяла дезинформацию с помощью ИИ и фейковых страниц СМИ.

Ограничения и меры безопасности

Обеспечивать порядок на Олимпиаде в Париже будет около 45 тысяч полицейских и жандармов, до 20 тысяч охранников из частных организаций.

К тому же привлекут 2 тысячи иностранных правоохранителей. Франция договорилась с партнерами о помощи на Играх-2024 – по меньшей мере 35 стран отправят персонал и военное оборудование.

Фото: к Олимпиаде будет привлечена полиция Франции и военные других стран (GettyImages)

Известно, что Великобритания развернет зенитно-ракетные подразделения Starstreak для обеспечения воздушной безопасности и предоставит беспилотники. Польша предоставит специально обученных собак для обнаружения бомб и антитеррористических операций. Германия отправит во Францию ​​своих полицейских после чемпионата Евро, который продлится в стране до середины июля.

Вокруг олимпийских объектов в Париже установят "периметр безопасности" и чтобы попасть в эти зоны потребуется специальное разрешение в виде QR-кода.

Зарегистрироваться на его получение можно онлайн путём заполнения формы с личными данными. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, это позволит не допустить в места массового пребывания людей каких-либо опасных лиц.

Церемония открытия Игр-2024 под угрозой

Наибольшее беспокойство у французских спецслужб вызывает церемония открытия Игр. Впервые главное мероприятие Олимпиады состоится не на стадионе, а вдоль набережной Сены. Спортсмены будут проплывать перед болельщиками на лодках, маршрут составит около 6 км.

В главном управлении внутренней безопасности Франции призвали отменить церемонию в таком формате из-за слишком высокой угрозы. Издание Europe1 со ссылкой на свои источники в разведке сообщало, что церемонии открытия Игр могут угрожать нападения с оружием и террористы, которые могут использовать грузовики, чтобы въезжать в толпу. Также разведка видит угрозу "спящих" террористических групп, которые "активизируются удаленно из афганской зоны".

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в случае опасности готов отменить церемонию на воде и перенести мероприятие на стадион Стад де Франс.

Фото: церемонию открытия могут перенести на стадион (x.com/Paris2024)

Впрочем, пока открытие Олимпиады готовят по запланированному сценарию на Сене. Хотя количество болельщиков значительно сократилось.

Ранее организаторы заявляли, что церемонию смогут увидеть вживую 600 тысяч зрителей, но в настоящее время известно, что с нижних берегов Сены за открытием Олимпиады смогут наблюдать только 104 тысячи владельцев билетов. Еще 222 тысячи зрителей будут следить за церемонией бесплатно с верхних берегов при наличии разрешения по QR-коду.

Во время проведения мероприятия 26 июля правительство Франции закроет все аэропорты и воздушное пространство в радиусе 150 километров вокруг Парижа.

Безопасность спортсменов на Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) отчитываются, что на Играх будут приняты все меры для безопасного пребывания всех делегаций спортсменов. Ответственными являются французские органы власти.

Учитывая возможные провокации со стороны российских и белорусских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде в нейтральном статусе, Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) предоставил соответствующие рекомендации нашим атлетам.

Украинским олимпийцам рекомендуют "дистанцироваться" от россиян и белорусов. Желательно воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси, информировать высшее должностное лицо и руководство делегации о попытках провокационных действий со стороны этих двух стран.

Также НОК призывает не реагировать на контент "нейтральных" участников, не участвовать в совместных пресс-конференциях, прямых эфирах, не делать общие фото, видео и т.д. Следует сообщать высшим должностным лицам и руководству делегации о нарушениях условий допуска "нейтральных" спортсменов.

Олимпийского перемирия не будет?

Перемирие во время Олимпиады – традиция, которая существовала со времен Древней Греции.

МОК решил возродить ее на современных Играх в 1992-м. В следующем году Генассамблея ООН призвала страны соблюдать "олимпийское перемирие" в течение периода, который начинается за неделю до открытия и заканчивается через неделю после закрытия каждых Олимпийских игр.

Фото: Макрон предложил перемирие на время Олимпиады (GettyImages)

Но это правило соблюдалось далеко не всегда:

полномасштабное вторжение РФ в Украину началось через 4 дня после закрытия Олимпиады в Пекине в 2022;

в 2014 году Игры проходили в Сочи одновременно с оккупацией РФ Крыма;

в 2008 году российские войска вторглись в Грузию за день до открытия Олимпиады в Китае.

В преддверии летних Игр-2024 во Франции президент страны Эммануэль Макрон предложил ввести "режим тишины" во всем мире на время их проведения. В частности, такое предложение было адресовано России, которая продолжает полномасштабную агрессию в Украине. Инициативу Макрона поддержал глава КНР Си Цзиньпин.

Однако лидер Кремля Владимир Путин отверг эту идею. Он заявил, что поскольку Россию отстранили от участия в Олимпиаде в Париже, она якобы не обязана придерживаться принципов Международного олимпийского комитета.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Путина нет понятия перемирия, а у Олимпиады нет авторитета.

Украинская сторона считает, что для РФ "прекращение огня" могло бы стать преимуществом для перемещения своих войск, чтобы усилить попытки захватить еще больше украинских территорий.

Более подробно об участии российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024 и какие ограничения будут действовать для них из-за поддержки войны в Украине можно прочитать в отдельном материале.

Также мы собрали все, что известно о видах спорта, участниках и локациях летних Олимпийских игр во Франции.

При подготовке текста использовались: публикации France24, Europe1, L'Equipe, BFMTV, The Insider, заявление президента Украины Владимира Зеленского, информация сайта НОК и официального портала Олимпийских игр в Париже.