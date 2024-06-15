Олимпиада на фоне войны: будет ли РФ и Беларусь на Играх-2024 в Париже

На летней Олимпиаде-2024 будут соревноваться свыше 10 тысяч спортсменов. Несмотря на шквал критики со стороны международного сообщества, атлеты из России и Беларуси также будут участвовать в Играх, но с существенными ограничениями.

РБК-Украина собрало все, что известно об отстранении россиян и белорусов от Олимпийских игр.

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Неоднозначная позиция МОК

В процессе подготовки к Олимпиаде в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) высказывал неоднозначную позицию относительно участия россиян и белорусов в спортивных соревнованиях.

В частности, президент МОК Томас Бах поддержал допуск России и Беларуси к Олимпиаде в нейтральном статусе. Свое решение он объяснил тем, что "отдельных спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств".

Бах высказывал мнение, что война в Украине – это лишь "одна война из 28 войн и конфликтов, которые происходят в мире, и все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом".

В итоге Олимпийский комитет разработал правила для представителей "государств-агрессоров", по которым запрещено участие спортсменов, поддерживающих войну, россиян и белорусов не будет в командных соревнованиях и на официальных церемониях.

Как Украина добивалась отстранения РФ и Беларуси

Украина резко критиковала МОК за решение по РФ и Беларуси. В прошлом году правительство даже рассматривало бойкот Олимпиады и сформировало для этого коалицию, к которой присоединились 34 страны. А президент Владимир Зеленский пригласил главу Комитета Томаса Баха посетить Бахмут и напомнил о большом количестве погибших украинских спортсменов в ходе войны.

Фото: Глава МОК Томас Бах и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Решение Олимпийского комитета осудили в Парламентской ассамблее Совета Европы. Там подчеркнули, что Россия использует участие своих спортсменов в качестве инструмента пропаганды. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде без флага "не смоет кровь с их рук".

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что Российская Федерация привлекает спортсменов и спортсменок в свою "геноцидную армию".

Мэр главного города проведения Олимпийских Игр 2024, Парижа, Анн Идальго также выступила против допуска россиян и белорусов.

Летом 2023 Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) все же принял решение, что наша сборная будет участвовать в Играх в Париже.

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет", – заявил глава НОК Вадим Гутцайт.

При этом Украина продолжает выступать против участия представителей РФ и Беларуси даже в нейтральном статусе.

Весной Владимир Зеленский призвал Францию ​​не допускать атлетов из этих стран, а НОК совместно с Минмолодежьспорта Украины написали письмо Международному олимпийскому комитету с требованием отстранить ряд российских и белорусских спортсменов, уже получивших лицензии на Игры, и привел доказательства поддержки ими войны.

Без флагов и гимна. Правила для россиян и белорусов на Олимпиаде

19 марта 2024 МОК обнародовал порядок участия отдельных российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде во Франции.

Атлеты будут выступать как "Индивидуальные нейтральные спортсмены" (с фр. Athlètes Individuels Neutres, AIN). Для них приняты отдельные эмблема, флаг и гимн.

Фото: флаг РФ и Беларуси на Олимпиаде 2024 (wikimedia.org)

Специальная комиссия из трех членов МОК будет проверять соответствие критериев каждого спортсмена и вспомогательного персонала для их допуска.

В целом ограничения для России и Беларуси на Играх 2024 года следующие:

Атлеты, поддерживающие войну , не будут допущены к соревнованиям даже в нейтральном статусе.

, не будут допущены к соревнованиям даже в нейтральном статусе. Спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие контракт с российскими, белорусскими военными или органами национальной безопасност и, не вправе быть заявленными или участвовать в соревнованиях.

и, не вправе быть заявленными или участвовать в соревнованиях. Запрещается участие делегаций в параде стран на церемонии открытия.

Представителей РФ и Беларуси не будут публиковать ни в каких командных зачетах.

В случае победы таких олимпийцев будет поднят флаг зелено-белого цвета с текстом "Индивидуальный нейтральный атлет" и будет играть специально написанный гимн.

Также остаются в силе санкции против виновных в войне российских и белорусских государств и правительств. Поэтому на Олимпиаде во Франции не будут демонстрироваться ни один флаг, гимн, цвета или какая-либо другая идентификация России и Беларуси. На игры не будут приглашены ни один представитель правительства или чиновник из этих стран.

Запрет для команд, индивидуальные соревнования – по согласованию

Основное ограничение для россиян и белорусов касается командных соревнований. Они могут участвовать только как индивидуальные спортсмены под эмблемой AIN. К тому же, каждого атлета должна согласовать комиссия.

По правилам МОК, участника допустят к соревнованию, если он или она не поддерживали публично вторжение в Украину и не являются военнослужащими по контракту.

Также Международные федерации по каждому виду спорта имеют независимое от МОК право "недопуска" россиян и белорусов. Даже под "нейтральным" статусом не поддержали возвращение атлетов – конный спорт, серфинг, гимнастика (только россиян), легкая атлетика.

Пока известно о возможном участии 56 спортсменов (29 – из Беларуси и 27 – из России).

При этом среди россиян также наблюдается практика "самоустранения", хотя некоторые из них и так не имели шансов квалифицироваться из-за недопуска к отборочным соревнованиям, публичной поддержки войны или запрета отдельными Федерациями спорта.

Например, боксеры из РФ отказались от участия в Олимпиаде 2024 года якобы из-за того, что "не могут изменить родине". Гимнастки также "самоустранились", потому что их участие без флага станет "унижением России".

Россия на Олимпийских играх: 8 лет ограничений

Россияне выступают с ограничениями на Олимпийских играх последние 8 лет из-за громкого допингового скандала в Сочи в 2014-м, когда были обнаружены массовые подмены допинговых проб у атлетов из РФ (особенно в легкой атлетике).

С тех пор представители РФ соревновались без государственных флагов и гимна как команда ОКР (Олимпийский комитет России):

Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро

Олимпиада-2018 в Пхенчхане

Олимпиада-2020 в Токио

Олимпиада-2022 в Пекине

На Играх в Бразилии также разгорелся скандал из-за употребления запрещенных веществ спортсменами РФ.

Фото: российские спортсмены на Олимпиаде-2018 (Getty Images)

В 2023 году Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета РФ из-за того, что в состав ОКР вошли представители временно оккупированных территорий Украины.

МОК назвал это нарушением Олимпийской хартии, что противоречит территориальной целостности границ Национального олимпийского комитета Украины. ОКР лишили финансирования олимпийского движения и права действовать как Национальный олимпийский комитет.

Следует отметить, что Беларусь также оказалась под санкциями МОК в 2020 году. На фоне протестов в стране против режима Лукашенко более 1,5 тысяч белорусских спортсменов написали открытое письмо с требованием прекратить насилие. Многие из них были задержаны или осуждены. После этого Международный олимпийский комитет отстранил руководство белорусского НОК, приостановил финансирование и запретил Лукашенко посещать Игры.

При подготовке использовались: данные официальных сайтов Олимпийских игр 2024 и МОК, публикации пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины, заявления президента Украины Владимира Зеленского, публикации ВВС, "Суспильне спорт".