Олимпиада на фоне войны: будет ли РФ и Беларусь на Играх-2024 в Париже
На летней Олимпиаде-2024 будут соревноваться свыше 10 тысяч спортсменов. Несмотря на шквал критики со стороны международного сообщества, атлеты из России и Беларуси также будут участвовать в Играх, но с существенными ограничениями.
РБК-Украина собрало все, что известно об отстранении россиян и белорусов от Олимпийских игр.
Содержание
- Неоднозначная позиция МОК
- Как Украина добивалась отстранения РФ и Беларуси
- Без флагов и гимна. Правила для россиян и белорусов на Олимпиаде
- Запрет для команд, индивидуальные соревнования – по согласованию
- Россия на Олимпийских играх: 8 лет ограничений
Неоднозначная позиция МОК
В процессе подготовки к Олимпиаде в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) высказывал неоднозначную позицию относительно участия россиян и белорусов в спортивных соревнованиях.
В частности, президент МОК Томас Бах поддержал допуск России и Беларуси к Олимпиаде в нейтральном статусе. Свое решение он объяснил тем, что "отдельных спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств".
Бах высказывал мнение, что война в Украине – это лишь "одна война из 28 войн и конфликтов, которые происходят в мире, и все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом".
В итоге Олимпийский комитет разработал правила для представителей "государств-агрессоров", по которым запрещено участие спортсменов, поддерживающих войну, россиян и белорусов не будет в командных соревнованиях и на официальных церемониях.
Как Украина добивалась отстранения РФ и Беларуси
Украина резко критиковала МОК за решение по РФ и Беларуси. В прошлом году правительство даже рассматривало бойкот Олимпиады и сформировало для этого коалицию, к которой присоединились 34 страны. А президент Владимир Зеленский пригласил главу Комитета Томаса Баха посетить Бахмут и напомнил о большом количестве погибших украинских спортсменов в ходе войны.
Фото: Глава МОК Томас Бах и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Решение Олимпийского комитета осудили в Парламентской ассамблее Совета Европы. Там подчеркнули, что Россия использует участие своих спортсменов в качестве инструмента пропаганды. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде без флага "не смоет кровь с их рук".
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что Российская Федерация привлекает спортсменов и спортсменок в свою "геноцидную армию".
Мэр главного города проведения Олимпийских Игр 2024, Парижа, Анн Идальго также выступила против допуска россиян и белорусов.
Летом 2023 Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) все же принял решение, что наша сборная будет участвовать в Играх в Париже.
"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет", – заявил глава НОК Вадим Гутцайт.
При этом Украина продолжает выступать против участия представителей РФ и Беларуси даже в нейтральном статусе.
Весной Владимир Зеленский призвал Францию не допускать атлетов из этих стран, а НОК совместно с Минмолодежьспорта Украины написали письмо Международному олимпийскому комитету с требованием отстранить ряд российских и белорусских спортсменов, уже получивших лицензии на Игры, и привел доказательства поддержки ими войны.
Без флагов и гимна. Правила для россиян и белорусов на Олимпиаде
19 марта 2024 МОК обнародовал порядок участия отдельных российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде во Франции.
Атлеты будут выступать как "Индивидуальные нейтральные спортсмены" (с фр. Athlètes Individuels Neutres, AIN). Для них приняты отдельные эмблема, флаг и гимн.
Фото: флаг РФ и Беларуси на Олимпиаде 2024 (wikimedia.org)
Специальная комиссия из трех членов МОК будет проверять соответствие критериев каждого спортсмена и вспомогательного персонала для их допуска.
В целом ограничения для России и Беларуси на Играх 2024 года следующие:
- Атлеты, поддерживающие войну, не будут допущены к соревнованиям даже в нейтральном статусе.
- Спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие контракт с российскими, белорусскими военными или органами национальной безопасности, не вправе быть заявленными или участвовать в соревнованиях.
- Запрещается участие делегаций в параде стран на церемонии открытия.
- Представителей РФ и Беларуси не будут публиковать ни в каких командных зачетах.
В случае победы таких олимпийцев будет поднят флаг зелено-белого цвета с текстом "Индивидуальный нейтральный атлет" и будет играть специально написанный гимн.
Также остаются в силе санкции против виновных в войне российских и белорусских государств и правительств. Поэтому на Олимпиаде во Франции не будут демонстрироваться ни один флаг, гимн, цвета или какая-либо другая идентификация России и Беларуси. На игры не будут приглашены ни один представитель правительства или чиновник из этих стран.
Запрет для команд, индивидуальные соревнования – по согласованию
Основное ограничение для россиян и белорусов касается командных соревнований. Они могут участвовать только как индивидуальные спортсмены под эмблемой AIN. К тому же, каждого атлета должна согласовать комиссия.
По правилам МОК, участника допустят к соревнованию, если он или она не поддерживали публично вторжение в Украину и не являются военнослужащими по контракту.
Также Международные федерации по каждому виду спорта имеют независимое от МОК право "недопуска" россиян и белорусов. Даже под "нейтральным" статусом не поддержали возвращение атлетов – конный спорт, серфинг, гимнастика (только россиян), легкая атлетика.
Пока известно о возможном участии 56 спортсменов (29 – из Беларуси и 27 – из России).
При этом среди россиян также наблюдается практика "самоустранения", хотя некоторые из них и так не имели шансов квалифицироваться из-за недопуска к отборочным соревнованиям, публичной поддержки войны или запрета отдельными Федерациями спорта.
Например, боксеры из РФ отказались от участия в Олимпиаде 2024 года якобы из-за того, что "не могут изменить родине". Гимнастки также "самоустранились", потому что их участие без флага станет "унижением России".
Россия на Олимпийских играх: 8 лет ограничений
Россияне выступают с ограничениями на Олимпийских играх последние 8 лет из-за громкого допингового скандала в Сочи в 2014-м, когда были обнаружены массовые подмены допинговых проб у атлетов из РФ (особенно в легкой атлетике).
С тех пор представители РФ соревновались без государственных флагов и гимна как команда ОКР (Олимпийский комитет России):
- Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро
- Олимпиада-2018 в Пхенчхане
- Олимпиада-2020 в Токио
- Олимпиада-2022 в Пекине
На Играх в Бразилии также разгорелся скандал из-за употребления запрещенных веществ спортсменами РФ.
Фото: российские спортсмены на Олимпиаде-2018 (Getty Images)
В 2023 году Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета РФ из-за того, что в состав ОКР вошли представители временно оккупированных территорий Украины.
МОК назвал это нарушением Олимпийской хартии, что противоречит территориальной целостности границ Национального олимпийского комитета Украины. ОКР лишили финансирования олимпийского движения и права действовать как Национальный олимпийский комитет.
Следует отметить, что Беларусь также оказалась под санкциями МОК в 2020 году. На фоне протестов в стране против режима Лукашенко более 1,5 тысяч белорусских спортсменов написали открытое письмо с требованием прекратить насилие. Многие из них были задержаны или осуждены. После этого Международный олимпийский комитет отстранил руководство белорусского НОК, приостановил финансирование и запретил Лукашенко посещать Игры.
При подготовке использовались: данные официальных сайтов Олимпийских игр 2024 и МОК, публикации пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины, заявления президента Украины Владимира Зеленского, публикации ВВС, "Суспильне спорт".
Подробнее о том, какой будет церемония открытия Олимпиады-2024 и все, что известно о летних Играх в Париже, можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.
Также ранее мы рассказывали о наших чемпионах летних Олимпийских игр за всю историю участия независимой Украины, и какой результат прогнозируют украинской сборной в Париже.