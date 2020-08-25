Олімпійський чемпіон Усейн Болт захворів на коронавірус

Фото: Усейн Болт (Goal.com)

Вчора спортсмен самовільно помістив себе на карантин

Міністр охорони здоров'я Ямайки Крістофер Туфтон заявив, що у восьмикратного олімпійського чемпіона з легкої атлетики Усейна Болта позитивний результат тесту на коронавірус. Сам Болт заявляє, що у нього немає симптомів.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Міністр сказав, що Болт знав про результати, і його недавні контакти відстежувалися.

"Зараз загальновідомо, що тест Болта дав позитивний результат. Як мені повідомили владі, він був офіційно повідомлений", - сказав Тафтон.

У понеділок Болт заявив в соціальних мережах, що очікує результатів тесту на коронавірус і в якості запобіжного заходу поміщає себе на карантин.

"Всім доброго ранку. Просто прокидаюся. Як і всі, перевірив соціальні мережі та побачив, що в соцмережах написано, що я заражений COVID-19. Я зробив тест в суботу, тому що я працюю. Я намагаюся бути відповідальним, тому я залишуся вдома і залишуся тут для своїх друзів", - повідомив Болт.

Спортсмен додав, що у нього немає симптомів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус; її стан оцінюється як стабільно важкий, вона підключена до апарату штучної вентиляції легенів.