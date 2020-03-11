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Олимпийские игры в Токио могут отложить из-за коронавируса

Новости » Спорт     11.03.2020 - 09:47
Олимпийские игры в Токио могут отложить из-за коронавируса
Иллюстративное фото (olympic.org)

Олимпийский комитет и Япония не хотят отменять соревнования

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут перенести на год или два из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По словам члена исполнительного совета оргкомитета токийской Олимпиады Харуюки Такахаси, финансовые убытки от отмены Олимпийских игр или их проведение без зрителей будут слишком большими, поэтому соревнования могут отложить.

"Международный олимпийский комитет попадет в затруднительное положение, если соревнования отменят. Поэтому наиболее реальным вариантом станет отложения соревнований на один или два года", - сказал он.

Такахаси отметил, что ранее варианты проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей обсуждались во Всемирной организации здравоохранения. Он добавил, что МОК и Япония не хотят допустить полной отмены Олимпиады-2020.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ обсудила возможность проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. Хотя в середине февраля организация не видела оснований для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что церемония зажжения и передачи олимпийского огня, которая запланирована на 12 марта в Олимпии, состоится без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Церемония также будет закрыта для журналистов

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