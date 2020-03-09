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Церемонія запалювання вогню Олімпіади в Токіо пройде без глядачів

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 13:28
Церемонія запалювання вогню Олімпіади в Токіо пройде без глядачів
Ілюстративне фото (olympic.org)

У церемонії, запланованій на 12 березня, візьмуть участь близько 100 осіб

Церемонія запалення і передачі олімпійського вогню відбудеться в Олімпії без глядачів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету Греції.

У церемонії, запланованій на 12 березня, візьмуть участь близько 100 осіб. Церемонія також буде закрита для журналістів.

"Олімпійська церемонія дотику до полум'я буде проходити без глядачів, і в ній візьмуть участь лише 100 осіб, акредитованих Міжнародним олімпійським комітетом і оргкомітетом Ігор в Токіо. Ми закликаємо мерів міст, через які пройде олімпійський вогонь, слідувати вказівкам міністерства охорони здоров'я та Національної організації охорони громадського здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я обговорила можливість проведення Літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів.

Хоча в середині лютого Всесвітня організація охорони здоров'я не бачила причин для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

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