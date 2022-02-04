Олімпіада-2022 офіційно розпочалася: ефектні фото церемонії відкриття

На зимових іграх в Пекіні запалили олімпійський вогонь. Перед цим відбулася традиційна хода делегацій учасників змагань.
Фоторепортаж за мотивами церемонії відкриття Олімпіади – в підбірці РБК-Україна.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022 розпочалася о 14:00 і тривала понад годину. У ній взяли участь 10 спортсменів з України.
Державний прапор несли двоє українців. Компанію олімпійському чемпіону 2018 року Олександру Абраменку склала Олександра Назарова.
На трибунах "Національного стадіону" делегацію українців привітав президент НОК Сергій Бубка. Усього до Китаю полетіли 45 наших спортсменів.
Олімпійський вогонь запалили незвично. Замість традиційної чаші використали факел, який помістили в центр композиції зі сніжинкою, складеної з назв країн-учасниць зимової Олімпіади.
Нагадаємо, що в спеціальній онлайн трансляції можна було слідкувати за церемонією відкриття зимових Ігор 2022 року.
Також раніше оцінили шанси України на здобуття нагород під час зимової Олімпіади в Пекіні.