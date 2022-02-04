Олимпиада-2022 официально началась: эффектные фото церемонии открытия

На зимних Играх в Пекине зажгли олимпийский огонь. Перед этим состоялось традиционное шествие делегаций участников соревнований.

Фоторепортаж по мотивам церемонии открытия Олимпиады – в подборке РБК-Украина .

Олимпийский огонь зажгли необычно . Вместо традиционной чаши использовали факел, который поместили в центр композиции со снежинкой, составленной из названий стран-участниц зимней Олимпиады.

На трибунах Национального стадиона" делегацию украинцев поздравил президент НОК Сергей Бубка . Всего в Китай полетели 45 наших спортсменов.

Церемония открытия Олимпийских игр-2022 началась в 14:00 и продолжалась более часа. В ней приняли участие 10 спортсменов из Украины.

Напомним, что в специальной онлайн трансляции можно было следить за церемонией открытия зимних Игр 2022 года.

Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимней Олимпиады в Пекине.