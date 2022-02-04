Олимпиада-2022 официально началась: эффектные фото церемонии открытия
На зимних Играх в Пекине зажгли олимпийский огонь. Перед этим состоялось традиционное шествие делегаций участников соревнований.
Фоторепортаж по мотивам церемонии открытия Олимпиады – в подборке РБК-Украина.
Церемония открытия Олимпийских игр-2022 началась в 14:00 и продолжалась более часа. В ней приняли участие 10 спортсменов из Украины.
Государственный флаг несли двое украинцев. Компанию олимпийскому чемпиону 2018 года Александру Абраменко составила Александра Назарова.
На трибунах Национального стадиона" делегацию украинцев поздравил президент НОК Сергей Бубка. Всего в Китай полетели 45 наших спортсменов.
Олимпийский огонь зажгли необычно. Вместо традиционной чаши использовали факел, который поместили в центр композиции со снежинкой, составленной из названий стран-участниц зимней Олимпиады.