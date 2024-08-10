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Олимпийские игры: украинка Пермыкина досадно не прошла в финал пятиборья

Париж, Суббота 10 августа 2024 18:59
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Олимпийские игры: украинка Пермыкина досадно не прошла в финал пятиборья Фото: Валерия Пермыкина не поборется за олимпийские медали (facebook.com/kyivpentathlon)
Автор: Антон Федорцив

Украинская атлетка Валерия Пермыкина оказалась за бортом финала современного пятиборья на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

30-летняя спортсменка стала первой непроходной в своей полуфинальной подгруппе. Вместо этого она попала в резервный список на финал Игр-2024.

Пермыкина набрала 1377 очков. Этот результат позволил ей занять десятое место среди 18-ти участников. До проходной девятой позиции украинской атлетке не хватило всего шести пунктов.

Украинка набрала 297 очков в верховой езде, 200 – в фехтовании, 271 – в плавании, а также 605 баллов в лазер-ране. В данный момент лидером в пентатлоне стала британка Керенза Брайсон (1402 очка).

Финал соревнований в современном пятиборье состоится в воскресенье, 11 августа. На токийской Олимпиаде в дисциплине триумфовала британка Кейт Френч. Она заняла 5-е место в своей полуфинальной группе.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024.

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