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Олимпийские игры-2024: Украина уверенно пробилась в командный финал по фехтованию

Париж, Суббота 03 августа 2024 17:05
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Олимпийские игры-2024: Украина уверенно пробилась в командный финал по фехтованию Фото: Ольга Харлан нанесла победный укол японкам (x.com/FIE_fencing)
Автор: Антон Федорцив

Фехтовальная сборная Украины одержала победу над Японией в полуфинале Олимпиады в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, фехтование, сабля, 1/2 финала, женские команды

Украина – Япония – 45:32

Встреча традиционно состояла из девяти дуэлей. Со старта цвета Украины защищали Ольга Харлан, Елена Кравацкая и Алина Комащук. Посреди поединка вместо второй вышла резервистка Юлия Бакастова.

В дебюте встречи команды держались рядом. Сначала в лидерах побывали украинки (15:11). Но потом японские фехтовальщицы смогли перехватить инициативу (20:17). Однако дальше за дело взялась Харлан. В пятой дуэли она просто смяла оппонентку (8:2).

Сборная Японии оказалась в нокдауне. Комащук и та же Харлан в восьмой-девятой дуэли уже не дали соперницам прийти в себя. В конце концов, сборная Украины одержала разгромную победу.

В финале соревнований украинские фехтовальщицы встретятся со сборной Республики Корея. Азиатки в полуфинале одолели хозяек соревнований – Францию (45:36).

К слову, ранее подвели итоги соревнований 2 августа на Олимпийских играх-2024.

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