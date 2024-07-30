Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 30 июля

В четвертый соревновательный день Олимпиады в Париже спортсмены из разных уголков планеты будут соревноваться в различных видах программы. Самые интересные баталии развернутся в теннисе, боевых искусствах, фехтовании и плавании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Медальный запев Ольги Харлан попытаются поддержать партнеры по сборной команде Украины по фехтованию. Джоан Фейби Бежура, Дарья Варфоломеева, Елена Кривицкая и Влада Харькова в 14.30 начнут командный турнир в шпаге. Первая стадия – 1/4 финала.

Наступила первая решающая пора для футболистов. Сборная Украины противостоянием с Аргентиной завершит групповой этап турнира. Подопечным Руслана Ротаня нужно побеждать, чтобы гарантированно выйти в четвертьфинал. Ничья только при определенных обстоятельствах выведет "сине-желтых" в плей-офф, а поражение отправит домой.

Соревнования 30 июля с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024

Во вторник украинские спортсмены, прежде всего, сыграют матчи предварительных стадий либо будут проходить квалификацию в финалы соревнований. К примеру, настольная теннисистка Маргарита Песоцкая и бадминтонистка Полина Бугрова попытаются одержать победы в 1/16 финала и на групповом этапе соответственно. Пловец Денис Кесиль с 12:00 попытается попасть в финал 200-метровки баттерфляем.

В 14:30 продолжатся соревнования по большому теннису. Марта Костюк и Элина Свитолина поборются за путевки в четвертьфинал с гречанкой Марией Саккари и чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой соответственно.

Затем в дуэте с Даяной Ястремской Костюк продолжит выступления в парном разряде. Там к ним присоединятся сестры Людмила и Надежда Киченок.

Сеч – Песоцкая, 11:00

Саккари – Костюк, 14:30

Свитолина – Крейчикова, 16:00

Се/Цао – Костюк/Ястремская, 17:30

Украина – Аргентина, 18:00

Хижняк – Акилов, 21:32

Список медальных соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024

триатлон, мужчины, 09:00

стрельба из пневматического пистолета, 10 м, смешанные команды, 10:30

настольный теннис, микст, 15:30

стрельба, трап, мужчины, 16:30

дзюдо, до 81 кг, мужчины, 17:00

дзюдо, до 63 кг, женщины, 17:00

спортивная гимнастика, женские команды, 19:15

фехтование, сабля, женские команды, 20:30

регби-7, женщины, 20:45

плавание, 100 м на спине, женщины, 21:56

плавание, свободный стиль, 800 м, мужчины, 21:56

плавание, эстафета 4x200 м, мужчины, 23:01

Где смотреть олимпийские соревнования 30 июля

Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на футболе, баскетболе и теннисе.

А остальные соревнования в полном объеме будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.