Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 30 июля
В четвертый соревновательный день Олимпиады в Париже спортсмены из разных уголков планеты будут соревноваться в различных видах программы. Самые интересные баталии развернутся в теннисе, боевых искусствах, фехтовании и плавании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Медальный запев Ольги Харлан попытаются поддержать партнеры по сборной команде Украины по фехтованию. Джоан Фейби Бежура, Дарья Варфоломеева, Елена Кривицкая и Влада Харькова в 14.30 начнут командный турнир в шпаге. Первая стадия – 1/4 финала.
Наступила первая решающая пора для футболистов. Сборная Украины противостоянием с Аргентиной завершит групповой этап турнира. Подопечным Руслана Ротаня нужно побеждать, чтобы гарантированно выйти в четвертьфинал. Ничья только при определенных обстоятельствах выведет "сине-желтых" в плей-офф, а поражение отправит домой.
Соревнования 30 июля с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024
Во вторник украинские спортсмены, прежде всего, сыграют матчи предварительных стадий либо будут проходить квалификацию в финалы соревнований. К примеру, настольная теннисистка Маргарита Песоцкая и бадминтонистка Полина Бугрова попытаются одержать победы в 1/16 финала и на групповом этапе соответственно. Пловец Денис Кесиль с 12:00 попытается попасть в финал 200-метровки баттерфляем.
В 14:30 продолжатся соревнования по большому теннису. Марта Костюк и Элина Свитолина поборются за путевки в четвертьфинал с гречанкой Марией Саккари и чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой соответственно.
Затем в дуэте с Даяной Ястремской Костюк продолжит выступления в парном разряде. Там к ним присоединятся сестры Людмила и Надежда Киченок.
- Сеч – Песоцкая, 11:00
- Саккари – Костюк, 14:30
- Свитолина – Крейчикова, 16:00
- Се/Цао – Костюк/Ястремская, 17:30
- Украина – Аргентина, 18:00
- Хижняк – Акилов, 21:32
Список медальных соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024
- триатлон, мужчины, 09:00
- стрельба из пневматического пистолета, 10 м, смешанные команды, 10:30
- настольный теннис, микст, 15:30
- стрельба, трап, мужчины, 16:30
- дзюдо, до 81 кг, мужчины, 17:00
- дзюдо, до 63 кг, женщины, 17:00
- спортивная гимнастика, женские команды, 19:15
- фехтование, сабля, женские команды, 20:30
- регби-7, женщины, 20:45
- плавание, 100 м на спине, женщины, 21:56
- плавание, свободный стиль, 800 м, мужчины, 21:56
- плавание, эстафета 4x200 м, мужчины, 23:01
Где смотреть олимпийские соревнования 30 июля
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на футболе, баскетболе и теннисе.
А остальные соревнования в полном объеме будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024.
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