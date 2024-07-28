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Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 28 июля

Париж, Воскресенье 28 июля 2024 09:00
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Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 28 июля Фото: В воскресенье разыграют 13 комплектов наград (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Во второй соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков планеты будут соревноваться в различных дисциплинах. Самые интересные баталии развернутся в теннисе, дзюдо, плавании и фехтовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Украинские теннисистки попытаются начать турнир в воскресенье после сорванных из-за дождя субботних поединков. Самая титулованная из них – Элина Свитолина – встретится с японкой Моюкой Учидзимой. Зато изменилась соперница у Марты Костюк. Теперь она встретится с новозеландкой Лулу Сан.

Откроет соревновательный день для сборной Украины гимнастка Анна Лащевская. Она с 10:30 будет выступать в квалификации соревнований. В свою очередь дзюдоист Богдан Ядов в 11:00 начнет путь к медалям в весовой категории до 66 кг со стадии 1/16 финала. В 12:15 стрелок Сергей Кулиш начнет квалификацию в пулевой стрельбе из пневматической винтовки (10 м).

Соревнования в одиночных разрядах в настольном теннисе и бадминтоне начнут Маргарита Песоцкая (1/32 финала) и Полина Бугрова (групповой этап) соответственно. Пловец Александр Желтяков выступит в квалификации в стометровке на спине. Гребцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев попытаются отобраться в финал парной двойки легкого веса.

Лучанка Яна Беломоина будет соревноваться в маунтинбайке с 15:10. Медали там разыграют в кросс-кантри. Наконец гребчиха Виктория Ус в 16:30 начнет полуфинал одиночных соревнований в гребном слаломе (каяк-одиночка).

Список соревнований 28 июля с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024:

  • Учидзима – Свитолина, 14:30
  • Яна Беломоина (женский кросс-кантри), 15:10
  • Сан – Костюк, 16:00
  • Виктория Ус (байдарка-одиночка), 16:30
  • Калинина – Рус, 17:30
  • Пигосси – Ястремская, 19:00

Список медальных соревнований 28 июля на Олимпиаде-2024:

  • стрельба из пневматического пистолета, 10 м, мужчины, 10:30
  • стрельба из пневматического пистолета, 10 м, женщины, 13:00
  • маунтинбайк, кросс-кантри, женщины, 15:10
  • дзюдо, до 66 кг, мужчины, 17:00
  • дзюдо, до 52 кг, женщины, 17:00
  • скейтбординг, стрит, женщины, 18:00
  • стрельба из лука, женские команды, 18:11
  • гребной слалом, каяк-одиночка, женщины, 18:45
  • плавание, комплексный стиль, 400 м, мужчины, 21:30
  • плавание, баттерфляй, 100 м, женщины, 21:40
  • плавание, брасс, 100 м, мужчины, 22:44
  • фехтование, рапира, женщины, 22:45
  • фехтование, сабля, мужчины, 23:15

Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – покажет стычки в дзюдо, греблю и теннис на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и теннисе. В свою очередь остальные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 28 июля на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 27 июля на Олимпиады-2024.

Напомним, накануне футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

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