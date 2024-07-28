Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 28 июля
Во второй соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков планеты будут соревноваться в различных дисциплинах. Самые интересные баталии развернутся в теннисе, дзюдо, плавании и фехтовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Украинские теннисистки попытаются начать турнир в воскресенье после сорванных из-за дождя субботних поединков. Самая титулованная из них – Элина Свитолина – встретится с японкой Моюкой Учидзимой. Зато изменилась соперница у Марты Костюк. Теперь она встретится с новозеландкой Лулу Сан.
Откроет соревновательный день для сборной Украины гимнастка Анна Лащевская. Она с 10:30 будет выступать в квалификации соревнований. В свою очередь дзюдоист Богдан Ядов в 11:00 начнет путь к медалям в весовой категории до 66 кг со стадии 1/16 финала. В 12:15 стрелок Сергей Кулиш начнет квалификацию в пулевой стрельбе из пневматической винтовки (10 м).
Соревнования в одиночных разрядах в настольном теннисе и бадминтоне начнут Маргарита Песоцкая (1/32 финала) и Полина Бугрова (групповой этап) соответственно. Пловец Александр Желтяков выступит в квалификации в стометровке на спине. Гребцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев попытаются отобраться в финал парной двойки легкого веса.
Лучанка Яна Беломоина будет соревноваться в маунтинбайке с 15:10. Медали там разыграют в кросс-кантри. Наконец гребчиха Виктория Ус в 16:30 начнет полуфинал одиночных соревнований в гребном слаломе (каяк-одиночка).
Список соревнований 28 июля с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024:
- Учидзима – Свитолина, 14:30
- Яна Беломоина (женский кросс-кантри), 15:10
- Сан – Костюк, 16:00
- Виктория Ус (байдарка-одиночка), 16:30
- Калинина – Рус, 17:30
- Пигосси – Ястремская, 19:00
Список медальных соревнований 28 июля на Олимпиаде-2024:
- стрельба из пневматического пистолета, 10 м, мужчины, 10:30
- стрельба из пневматического пистолета, 10 м, женщины, 13:00
- маунтинбайк, кросс-кантри, женщины, 15:10
- дзюдо, до 66 кг, мужчины, 17:00
- дзюдо, до 52 кг, женщины, 17:00
- скейтбординг, стрит, женщины, 18:00
- стрельба из лука, женские команды, 18:11
- гребной слалом, каяк-одиночка, женщины, 18:45
- плавание, комплексный стиль, 400 м, мужчины, 21:30
- плавание, баттерфляй, 100 м, женщины, 21:40
- плавание, брасс, 100 м, мужчины, 22:44
- фехтование, рапира, женщины, 22:45
- фехтование, сабля, мужчины, 23:15
Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – покажет стычки в дзюдо, греблю и теннис на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и теннисе. В свою очередь остальные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 28 июля на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 27 июля на Олимпиады-2024.
Напомним, накануне футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.