На Олімпіаді в Токіо зафіксували 17 нових випадків коронавірусу
Фото: коронавірусом на Олімпіаді захворіли ще 17 осіб (Getty Images)
Ще 17 людей на Олімпійських Іграх в Токіо захворіли коронавірусом. Загальна кількість підтверджених випадків з початку цього місяця склала 123.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Серед нових хворих 14 підрядників і двоє людей з числа офіційних осіб.
Також серед хворих один спортмен, проте його ім'я не називають. Відомо, що він не жив в олімпійському селі. У той же час, він не є учасником збірної Японії.
Раніше повідомлялося, що в день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків.
Додамо, в Олімпійських збірних Чехії та Нідерландів стався спалах коронавірусу.