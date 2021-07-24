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На Олимпиаде выявили первый случай COVID у спортсмена после стартов

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Токио, Суббота 24 июля 2021 18:56
На Олимпиаде выявили первый случай COVID у спортсмена после стартов Фото: у олимпийцев продолжают выявлять COVID (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На Олимпиаде-2020 в Токио выявили первый случай COVID у спортсмена после соревнований. Он зафиксирован у представителя команды Нидерландов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что вчера после участия в мужской гонке у гребца Финна Флорина был подтвержден COVID-19. 21-летний спортсмен финишировал четвертым, чего было недостаточно для выхода в четвертьфинал, но сегодня должен был пройти утешительный заезд с шансом все-таки пройти квалификацию.

Однако из-за положительного теста Флорин ушел на карантин и больше не будет участвовать в Олимпийских играх. Также сообщается, что перед положительным тестом спортсмен проживал один в комнате в олимпийской деревне.

Напомним, ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио зафиксировали 17 новых случаев коронавируса.

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