На Олимпиаде выявили первый случай COVID у спортсмена после стартов

На Олимпиаде-2020 в Токио выявили первый случай COVID у спортсмена после соревнований. Он зафиксирован у представителя команды Нидерландов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что вчера после участия в мужской гонке у гребца Финна Флорина был подтвержден COVID-19. 21-летний спортсмен финишировал четвертым, чего было недостаточно для выхода в четвертьфинал, но сегодня должен был пройти утешительный заезд с шансом все-таки пройти квалификацию.

Однако из-за положительного теста Флорин ушел на карантин и больше не будет участвовать в Олимпийских играх. Также сообщается, что перед положительным тестом спортсмен проживал один в комнате в олимпийской деревне.