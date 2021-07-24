ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Олимпиаде в Токио зафиксировали 17 новых случаев коронавируса

Новина українською →
Суббота 24 июля 2021 09:49
На Олимпиаде в Токио зафиксировали 17 новых случаев коронавируса Фото: коронавирусом на Олимпиаде заболели еще 17 человек (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Еще 17 человек на Олимпийских играх в Токио заболели коронавирусом. Общее количество подтвердженных случаев с начала этого месяца составило 123.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Среди новых заболевших 14 подрядчиков и двое людей из числа официальных лиц.

Также среди заболевших один спортмен, однако его имя не называют. Известно, что он не жил в олимпийской деревне. В то же время, он не является участником сборной Японии.

Ранее сообщалось, что в день открытия Олимпиады-2020 зафиксировали 19 новых случаев COVID.

Добавим, в олимпийских сборных Чехии и Нидерландов произошла вспышка коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта