На Олімпіаді в Токіо зафіксували 12 нових випадків COVID-19

Серед залучених у проведенні літніх Олімпійських ігор в Токіо та учасників змагань виявили 12 випадків коронавірусу за минулу добу. Зокрема, зараження зафіксували у двох спортсменів, які проживають на території Олімпійського селища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

"Оргкомітет Токійський ігор повідомляє про 12 нових випадків зараження COVID-19, пов'язаних з Олімпійськими іграми, причому два з них стосувалися іноземних спортсменів, які проживають в селищі спортсменів", - йдеться у повідомленні.

Так, спортсмени, у яких виявили COVID-19, являються представниками голландської та чеської збірної.

Загальна кількість людей, що відносяться до Олімпіади та отримали позитивний тест на коронавірус складає на сьогодні 87 осіб.