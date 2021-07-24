На Олімпіаді стартує перший медальний день. Україна має реальні шанси на "золото"

Сьогодні, 24 липня, стартує перший медальний день на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Всього в цей день буде розіграно 11 комплектів медалей.
Детальніше про розклад і шанси українських спортсменів - в матеріалі РБК-Україна.
Головні надії українських уболівальників сьогодні пов'язані з дзюдо. А саме з виступом Дар'ї Білодід, яка, має в своєму активі два золота чемпіонатів світу (2018 і 2019 років, цього року через підготовку до ОІ вона Чемпіонат світу пропустила), а також два титули чемпіонки Європи (2017 і 2019). У нинішньому році Білодід здобула срібло ЧЄ, при цьому на фінальну сутичку не вийшла через пошкодження.
Крім цього сьогодні за медалі боротимуться українці Анатолій Будяк (велоспорт), Олена Кривицька (фехтування), Артем Лесюк (дзюдо), Павло Коростильов та Олег Омельчук (стрільба),
Детальний розклад ключових подій дня на ОІ:
Змішані команди
Українці не виступають
Чоловік
Українці: Анатолій Будяк
Чоловік
Вагова категорія 52-57 кг, 1/32 фіналу
Жінки, шпага
Чоловіки, шабля
Українці не виступають
Українець Артем Лесюк виступатиме в категорії до 60 кг. Першу сутичку проведе проти Гватемальського дзюдоїста Хосе Рамоса на стадії 1/32 фіналу.
Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг розпочне свої виступи зі стадії 1/16 фіналу. Поки суперник невідомий.
Жінки, пневматична рушниця, 10 м
Українки не виступають
Чоловіки, пістолет, 10 м:
Українці: Павло Коростильов та Олег Омельчук
Жінки, до 49 кг
Українки не виступають
Чоловіки, до 58 кг
Українці не виступають
Свої перші поєдинки на тенісних кортах проведуть лідери нашої жіночої команди-Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.
Жінки, одиночний розряд, перший раунд:
Жінки, пара, перший раунд:
Жінки, до 49 кг
Українки не виступають