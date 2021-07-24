На Олімпіаді стартує перший медальний день. Україна має реальні шанси на "золото"

Головні надії українських уболівальників сьогодні пов'язані з дзюдо. А саме з виступом Дар'ї Білодід, яка, має в своєму активі два золота чемпіонатів світу (2018 і 2019 років, цього року через підготовку до ОІ вона Чемпіонат світу пропустила), а також два титули чемпіонки Європи (2017 і 2019). У нинішньому році Білодід здобула срібло ЧЄ, при цьому на фінальну сутичку не вийшла через пошкодження.

Крім цього сьогодні за медалі боротимуться українці Анатолій Будяк (велоспорт), Олена Кривицька (фехтування), Артем Лесюк (дзюдо), Павло Коростильов та Олег Омельчук (стрільба),

Детальний розклад ключових подій дня на ОІ:

Стрільба з лука

Змішані команди

Українці не виступають

Сутичка за бронзу - 10:25

Сутичка за золото - 10:45

Велогонка

Чоловік

Групова гонка (медалі) - 5:00

Українці: Анатолій Будяк

Бокс

Чоловік

Вагова категорія 52-57 кг, 1/32 фіналу

Микола Буценко (Україна) - Жан Карлос Кайседо (Еквадор) - 6:51

Фехтування

Жінки, шпага

1/32 фіналу: Олена Кривицька (Україна) - Рената Кнапік-Мязга (Польща) - 4:55

Сутичка за бронзу - 13:50

Сутичка за золото - 14:45

Чоловіки, шабля

Українці не виступають

Сутичка за бронзу - 14:20

Сутичка за золото - 15:15

Дзюдо

Українець Артем Лесюк виступатиме в категорії до 60 кг. Першу сутичку проведе проти Гватемальського дзюдоїста Хосе Рамоса на стадії 1/32 фіналу.

Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг розпочне свої виступи зі стадії 1/16 фіналу. Поки суперник невідомий.

Перший блок сутичок - з 5:00 до 8: 30;

Фінальний блок - з 11: 00 до 13: 50.

Стрільба

Жінки, пневматична рушниця, 10 м

Українки не виступають

Фінал-4:45

Чоловіки, пістолет, 10 м:

Українці: Павло Коростильов та Олег Омельчук

Кваліфікація - 7:00;

Фінал - 9:30.

Тхеквондо

Жінки, до 49 кг

Українки не виступають

Бої за бронзу - 14:30 та 15:00

Фінал - 15:30

Чоловіки, до 58 кг

Українці не виступають

Бої за бронзу - 14:45 та 15:15

Фінал - 15:45

Теніс

Свої перші поєдинки на тенісних кортах проведуть лідери нашої жіночої команди-Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Жінки, одиночний розряд, перший раунд:

Даяна Ястремська (Україна) - Лейла Анні Фернандес (Канада) - 5:00

Жінки, пара, перший раунд:

Еліна Світоліна/Даяна Ястремська (Україна) - Алізе Корне/Фіона Ферро (Франція) - приблизний початок о 8:00

Важка атлетика

Жінки, до 49 кг

Змагання пройдуть з 3:50 до 7:50

Українки не виступають