На Олимпиаде стартует первый медальный день. Украина имеет реальные шансы на "золото"

Сегодня, 24 июля, стартует первый медальный день на Олимпийских играх-2020 в Токио. Всего в этот день будет разыграно 11 комплектов медалей.
Подробнее о расписании и шансах украинских спортсменов - в материале РБК-Украина.
Главные надежды украинских болельщиков сегодня связаны с дзюдо. А именно с выступлением Дарьи Билодид, которая, имеет в своем активе два золота чемпионатов мира (2018 и 2019 годов, в этом году из-за подготовки к ОИ она чемпионат мира пропустила), а также два титула чемпионки Европы (2017 и 2019). В нынешнем году Билодид получила серебро ЧЕ, при этом на финальную схватку не вышла из-за повреждения.
Кроме этого сегодня за медали будут бороться украинцы Анатолий Будяк (велоспорт), Елена Кривицкая (фехтование), Артем Лесюк (дзюдо), Павел Коростылев и Олег Омельчук (стрельба),
Подробное расписание ключевых событий дня на ОИ:
Смешанные команды
Украинцы не выступают
Мужчины
Украинцы: Анатолий Будяк
Мужчины
Весовая категория 52-57 кг, 1/32 финала
Женщины, шпага
Мужчины, сабля
Украинцы не выступают
Украинец Артем Лесюк будет выступать в категории до 60 кг. Первую схватку проведет против гватемальского дзюдоиста Хосе Рамоса на стадии 1/32 финала.
Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг начнет свои выступления со стадии 1/16 финала. Пока соперник неизвестен.
Женщины, пневматическое ружье, 10 м
Украинки не выступают
Мужчині, пистолет, 10 м:
Украинцы: Павел Коростылев и Олег Омельчук
Женщины, до 49 кг
Украинки не выступают
Мужчины, до 58 кг
Украинцы не выступают
Свои первые поединки на теннисных кортах проведут лидеры нашей женской команды - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Женщины, одиночный разряд, первый раунд:
Женщины, пара, первый раунд:
Женщины, до 49 кг
Украинки не выступают