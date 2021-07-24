UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Олимпиаде стартует первый медальный день. Украина имеет реальные шансы на "золото"

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 24 июля, стартует первый медальный день на Олимпийских играх-2020 в Токио. Всего в этот день будет разыграно 11 комплектов медалей.

Подробнее о расписании и шансах украинских спортсменов - в материале РБК-Украина.

Главные надежды украинских болельщиков сегодня связаны с дзюдо. А именно с выступлением Дарьи Билодид, которая, имеет в своем активе два золота чемпионатов мира (2018 и 2019 годов, в этом году из-за подготовки к ОИ она чемпионат мира пропустила), а также два титула чемпионки Европы (2017 и 2019). В нынешнем году Билодид получила серебро ЧЕ, при этом на финальную схватку не вышла из-за повреждения.

Кроме этого сегодня за медали будут бороться украинцы Анатолий Будяк (велоспорт), Елена Кривицкая (фехтование), Артем Лесюк (дзюдо), Павел Коростылев и Олег Омельчук (стрельба),

Подробное расписание ключевых событий дня на ОИ:

Стрельба из лука

Смешанные команды

Украинцы не выступают

  • Схватка за бронзу - 10:25
  • Схватка за золото - 10:45

Велогонка

Мужчины

  • Групповая гонка (медали) - 5:00

Украинцы: Анатолий Будяк

Бокс

Мужчины

Весовая категория 52-57 кг, 1/32 финала

  • Николай Буценко (Украина) - Жан Карлос Кайседо Почито (Эквадор) - 6:51

Фехтование

Женщины, шпага

  • 1/32 финала: Елена Кривицкая (УКРАИНА) - Рената Кнапик-Мязга (Польша) - 4:55
  • Схватка за бронзу - 13:50
  • Схватка за золото - 14:45

Мужчины, сабля

Украинцы не выступают

  • Схватка за бронзу - 14:20
  • Схватка за золото - 15:15

Дзюдо

Украинец Артем Лесюк будет выступать в категории до 60 кг. Первую схватку проведет против гватемальского дзюдоиста Хосе Рамоса на стадии 1/32 финала.

Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг начнет свои выступления со стадии 1/16 финала. Пока соперник неизвестен.

  • Первый блок схваток - с 5:00 до 8:30;
  • Финальный блок - с 11:00 до 13:50.

Стрельба

Женщины, пневматическое ружье, 10 м

Украинки не выступают

  • Финал - 4:45

Мужчині, пистолет, 10 м:

Украинцы: Павел Коростылев и Олег Омельчук

  • Квалификация - 7:00;
  • Финал - 9:30.

Тхеквондо

Женщины, до 49 кг

Украинки не выступают

  • Бои за бронзу - 14:30 и 15:00
  • Финал - 15:30

Мужчины, до 58 кг

Украинцы не выступают

  • Бои за бронзу - 14:45 и 15:15
  • Финал - 15:45

Теннис

Свои первые поединки на теннисных кортах проведут лидеры нашей женской команды - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Женщины, одиночный разряд, первый раунд:

  • Даяна Ястремская - Лейла Анни Фернандес (Канада) - 5:00

Женщины, пара, первый раунд:

  • Элина Свитолина/Даяна Ястремская - Ализе Корне/Фиона Ферро (Франция) - примерное начало в 8:00

Тяжелая атлетика

Женщины, до 49 кг

  • Соревнования пройдут с 3:50 до 7:50

Украинки не выступают

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2020Дарья Билодид