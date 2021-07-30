На Олімпіаді оновили рекорд за кількістю нових випадків COVID-19

За інформацією Організаційного комітету, серед заражених 18 жителів Японії та 9 із-за кордону. З них позитивний тест на коронавірус отримали 3 спортсмени.

Відомо, що один з інфікованих спортсменів входить до складу американської збірної з легкої атлетики. Вчора він вибув з ігор після отримання позитивного результату тесту на COVID-19.

За даними комітету, крім трьох спортсменів, на COVID-19 захворіли: 15 підрядників, чотири офіційних особи, пов'язаних з іграми, чотири волонтери та один представник ЗМІ.

Так, загальне число випадків коронавірусу, зафіксованих під час Олімпіади, становить 220.