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На Олімпіаді оновили рекорд за кількістю нових випадків COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

На Олімпіаді у Токіо серед учасників і персоналу зафіксували 27 випадків COVID-19. Це найбільший добовий показник, який був зареєстрований з початку ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За інформацією Організаційного комітету, серед заражених 18 жителів Японії та 9 із-за кордону. З них позитивний тест на коронавірус отримали 3 спортсмени.

Відомо, що один з інфікованих спортсменів входить до складу американської збірної з легкої атлетики. Вчора він вибув з ігор після отримання позитивного результату тесту на COVID-19.

За даними комітету, крім трьох спортсменів, на COVID-19 захворіли: 15 підрядників, чотири офіційних особи, пов'язаних з іграми, чотири волонтери та один представник ЗМІ.

Так, загальне число випадків коронавірусу, зафіксованих під час Олімпіади, становить 220.

Нагадаємо, вчора у Японії виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу: це найбільший показник за весь час пандемії.

Раніше на Олімпіаді виявили перший випадок COVID-19 у спортсмена після змагань.

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