На Олимпиаде обновили рекорд по количеству новых случаев COVID-19

По информации Организационного комитета, среди зараженных 18 жителей Японии и 9 из-за рубежа. Из них положительный тест на коронавирус получили 3 спортсмена.

Известно, что один из инфицированных спортсменов входит в состав американской сборной по легкой атлетике. Вчера он выбыл из игр после получения положительного результата теста на COVID-19.

По данным комитета, кроме трех спортсменов, на COVID-19 заболели: 15 подрядчиков, четыре официальных лица, связанных с играми, четыре волонтера и один представитель СМИ.

Так, общее число случаев коронавируса, зафиксированных во время Олимпиады, составляет 220.