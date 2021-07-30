На Олимпиаде обновили рекорд по количеству новых случаев COVID-19

На Олимпиаде в Токио среди участников и персонала зафиксировали 27 случаев COVID-19. Это самый большой суточный показатель, который был зарегистрирован с начала игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
По информации Организационного комитета, среди зараженных 18 жителей Японии и 9 из-за рубежа. Из них положительный тест на коронавирус получили 3 спортсмена.
Известно, что один из инфицированных спортсменов входит в состав американской сборной по легкой атлетике. Вчера он выбыл из игр после получения положительного результата теста на COVID-19.
По данным комитета, кроме трех спортсменов, на COVID-19 заболели: 15 подрядчиков, четыре официальных лица, связанных с играми, четыре волонтера и один представитель СМИ.
Так, общее число случаев коронавируса, зафиксированных во время Олимпиады, составляет 220.
Напомним, вчера в Японии обнаружили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: это наибольший показатель за все время пандемии.
Ранее на Олимпиаде обнаружили первый случай COVID-19 у спортсмена после соревнований.