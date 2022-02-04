ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зимова Олімпіада: встановлено перший світовий рекорд Ігор-2022

Новость на русском →
Пекін, П'ятниця 04 лютого 2022 14:34
Зимова Олімпіада: встановлено перший світовий рекорд Ігор-2022 Фото: Суй Веньцзин та Хань Цун (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх-2022 був встановлений світовий рекорд в командному турнірі з фігурного катання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Суспільне Спорт.

Китайські фігуристи Суй Веньцзин та Хань Цун у змаганнях спортивних пар встановили новий світовий рекорд за кількістю набраних балів у короткій програмі.

Китайці набрали 82,83 бали, що перевершило попередній рекорд у 82,36 бали, який належав росіянам Анастасії Мішиній та Олександру Галлямову.

Що цікаво, росіяни у своєму виступі на Олімпіади також перевершили свій рекорд, набравши 82,64 бали.

Китайські фігуристи можуть стати й авторами нового світового рекорду за сумою балів у короткій та довільній програмі. Він також належить представникам команди ОКР Мішиній та Галлямову та складає 239,82 бали.

Змагання серед спортивних пар продовжаться 7 лютого о 3:15.

Нагадаємо, що українські фігуристи розпочали змагання на зимовій Олімпіаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада
Церемонія відкриття
Церемонія відкриття
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог