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Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримають українські медалісти

Автор: Дмитро Левицький

Українські олімпійські медалісти отримають грошову винагороду від держави. У Міністерстві молоді та спорту розповіли, скільки грошей отримають українські спортсмени за олімпійські медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.

Як розповіли в Мінмолодьспорту, за виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх українські спортсмени отримають наступну грошову винагороду:

  • золота медаль - 125 тисяч доларів;
  • срібна медаль - 80 тисяч доларів;
  • бронзова медаль - 55 тисяч доларів.

Станом на сьогодні українська олімпійська збірна завоювала 14 медалей:

  • "золото" - 1;
  • "срібло" - 3;
  • "бронза" - 10.

Серед призерів Олімпіади в Токіо борець Жан Беленюк та тенісистка Еліна Світоліна. А сьогодні бронзову медаль Україні приніс каратист Станіслав Горуна.

Нагадаємо, з переліком всіх українських медалістів ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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