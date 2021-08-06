Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримають українські медалісти

Українські олімпійські медалісти отримають грошову винагороду від держави. У Міністерстві молоді та спорту розповіли, скільки грошей отримають українські спортсмени за олімпійські медалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.
Як розповіли в Мінмолодьспорту, за виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх українські спортсмени отримають наступну грошову винагороду:
Станом на сьогодні українська олімпійська збірна завоювала 14 медалей:
Серед призерів Олімпіади в Токіо борець Жан Беленюк та тенісистка Еліна Світоліна. А сьогодні бронзову медаль Україні приніс каратист Станіслав Горуна.
Нагадаємо, з переліком всіх українських медалістів ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.