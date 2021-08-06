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Олимпиада в Токио: сколько денег получат украинские медалисты

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские олимпийские медалисты получат денежное вознаграждение от государства. В Министерстве молодежи и спорта рассказали, сколько денег получат украинские спортсмены за олимпийские медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

Как рассказали в Минмолодьспорта, за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх украинские спортсмены получат следующее денежное вознаграждение:

  • золотая медаль - 125 тысяч долларов;
  • серебряная медаль - 80 тысяч долларов;
  • бронзовая медаль - 55 тысяч долларов.

По состоянию на сегодня украинская олимпийская сборная завоевала 14 медалей:

  • "золото" - 1;
  • "серебро" - 3;
  • "бронза" - 10.

Среди призеров Олимпиады в Токио борец Жан Беленюк и теннисистка Элина Свитолина. А сегодня бронзовую медаль Украине принес каратист Станислав Горуна.

Напомним, с перечнем всех украинских медалистов вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Олимпиада 2020Украинаспорт