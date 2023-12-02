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Олимпиада 2024 года. Глава МОК назвал сроки окончательного решения по участию россиян

Париж, Суббота 02 декабря 2023 17:47
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Олимпиада 2024 года. Глава МОК назвал сроки окончательного решения по участию россиян Фото: президент МОК Томас Бах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Играх в Париже еще не принято. Однако отметил, что они вероятно смогут принять участие без флага и при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside The Games.

Бах рассказал, что через несколько дней в Лозанне состоится олимпийский саммит с участием "всех сторон", связанных с МОК.

"Мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт... Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК", - добавил он.

Международный олимпийский комитет выступает за участие российских спортсменов, которые прямо не поддерживали вторжение в Украину, не служат в армии и готовы соревноваться под нейтральным флагом.

По словам Баха, в зависимости от того, что будет услышано на этом Олимпийском саммите, Исполнительный совет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть, скорее всего, это произойдет на заседании в марте.

Бойкот Олимпиады

Напомним, Украина рассматривает бойкот Олимпиады в случае, если туда допустят Россию и Белорусь.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, готовую к бойкоту при условии, если МОК допустит россиян и белорусов на Олимпийские игры.

При этом президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддерживает допуск россиян и белорусов к Олимпиаде.

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