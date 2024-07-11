RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпиада-2024: Ротань выбрал четырех лишних в списке сборной Украины

Фото: Руслан Ротань (в центре) отсеял четырех (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб олимпийской сборной Украины во главе с Русланом Ротанем определился с перечнем основных и резервных футболистов команды перед Олимпийскими играми 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК.

В финальный список попали 18 футболистов. Еще четверо исполнителей будут в резерве "сине-желтых".

Вне основного списка оказались голкипер "Днепра-1" Яков Кинарейкин, защитник полтавской "Ворсклы" Евгений Павлюк, хавбек донецкого "Шахтера" Кирилл Сигеев и полузащитник "Александрии" Артем Шулянский. Они не попали в официальную делегацию Украины на Олимпиаду.

Главные звезды команды представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Компанию "горнякам" Кириллу Фесюну, Дмитрию Крыськиву, Олегу Очеретько и Данилу Сикану составили "бело-синие" Валентин Рубчинский, Максим Брагару и Николай Михайленко. Еще два игрока представляют зарубежные клубы – австрийский ЛАСК (Максим Таловеров) и гданьскую "Лехию" (Максим Хлань).

Состав олимпийской сборной Украины на Олимпийские игры-2024:

Вратари: Фесюн, Ермаков

Защитники: Таловеров, Батагов, Крупский, Мартынюк, Сыч, Салюк

Полузащитники: Хлань, Рубчинский, Брагару, Михайленко, Велетень, Федор, Крыськив, Очеретько

Нападающие: Краснопир, Сикан

 

Сборная Украины попала в группу B турнира. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины. Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

УАФ запланировала для олимпийской сборной Украины два спарринга перед Играми-2024. "Сине-желтые" встретятся с олимпийскими сборными Египта и Парагвая. Контрольные поединки назначены на 14 июля и 18 июля соответственно.

К слову, ранее олимпийская сборная Украины выиграла Тулонский турнир в премьерное выступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан РотаньОлимпиада 2024Сборная Украины