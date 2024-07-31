Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 31 июля

В пятый день Олимпийских игр 2024 запланировали разыграть между атлетами со всего мира 18 комплектов наград. Украинцы будут соревноваться в прыжках в воде, гребле и других видах спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Соревнования 31 июля с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

В среду сборная Украины поборется за медали в гребле. Там будут соревноваться парные четверки женщин. На старт в 13:14 выйдут Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова.

Украинские синхронистки Ксения Байло и София Лыскун и еще 7 дуэтов разыграют комплект наград в прыжках в воду. Отечественная пара спортсменов будет прыгать с 10-метровой платформы. Конкурентами станут атлетки из Соединенного Королевства, Мексики, Китая, Франции, КНДР, Канады и США.

За медальные чаяния в теннисе будут отвечать сестры Людмила и Надежда Киченок в парном разряде и Марта Костюк – в одиночном. Теннисные близнецы встретятся с Даниэль Роуз Коллинс и Дезери Кравчик из США. Костюк же сойдется в корте с хорваткой Донной Векич.

Украинский боксер Айдер Абдураимов проведет поединок 1/8 финала. Его соперником станет натурализованный болгарин Хавьер Ибаньес Диас. Бывший кубинец будет противостоять уроженцу Мелитополя в весовой категории до 57 кг.

Л. Киченок/Н. Киченок – Коллинс/Кравчик, 19:00

Костюк – Векич, 21:30

Абдураимов – Ибаньес Диас, 21:32

Список медальных соревнований 31 июля на Олимпиаде-2024

Больше всего наград в среду разыграют в плавании (5 комплектов). Первыми же будут соревноваться триатлонисты. Правда, только при условии надлежащих условий в Сене. Кроме того, медали разыграют в гребле, велоспорте, дзюдо, спортивной гимнастике и других видах программы.

триатлон, женщины, 09:00

триатлон, мужчины, 11:45

прыжки в воду, синхрон, 10 м платформа, женщины, 12:00

гребля, парная четверка, мужчины, 13:02

гребля, парная четверка, женщины, 13:14

велоспорт, BMX-фристайл, женщины, 14:10

велоспорт, BMX-фристайл, мужчины, 15:44

стрельба, трап, женщины, 16:30

дзюдо, до 90 кг, мужчины, 17:00

дзюдо, до 70 кг, женщины, 17:00

гребля, каноэ-одиночка, женщины, 18:25

спортивная гимнастика, личное многоборье, мужчины, 18:30

фехтование, сабля, мужчины, 21:30

плавание, вольный стиль, 100м, женщины, 21:30

плавание, баттерфляй, 200 м, мужчины, 21:37

плавание, вольный стиль, 1500м, женщины, 22:13

плавание, 200 м на спине, мужчины, 23:31

плавание, вольный стиль, 100 м, мужчины, 23:39

Где смотреть Олимпийские игры 31 июля

Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – сосредоточится на показе украинских атлетов на телеканале "Суспильне Сспорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет транслировать футбол, баскетбол и теннис. Остальные соревнования покажет линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 31 июля на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.