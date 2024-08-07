Олимпиада-2024: медальный зачет после 11-го дня соревнований, на каком месте Украина
На Олимпиаде-2024 в Париже завершился одиннадцатый день соревнований. К сожалению, украинским спортсменам не удалось пополнить копилку ни одной наградой.
Итоги дня и положение национальных команд в медальном зачете - в материале РБК-Украина.
Как выступили украинские спортсмены 6 августа на ОИ-2024
Анна Рыжикова, к сожалению, не смогла квалифицироваться в финал в беге на 400 м с барьерами, а потому покидает ОИ.
В четвертьфинале байдарки-двойки на 500 метров Олег Кухарик и Игорь Трунов не смогли преодолеть отборочный этап, приплыв последними.
Ярослав Ткач в течение дня дважды установил национальный рекорд в квалификационных этапах скоростного скалолазания, однако впоследствии проиграл Басси Мавеми и соответственно не квалифицировался в финал.
Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин прошли в полуфинал мужской байдарки-четверки. Соревнования пройдут 8 августа в 12:50 по киевскому времени.
Борчиха свободного стиля Оксана Ливач в среду, 7 августа, выступит в утешительных столкновениях в весовой категории до 50 кг. В случае победы над японкой Юи Сусаки у украинки будет шанс побороться за бронзовую награду.
Легкоатлет Артур Фельфнер не смог пройти в финал метания копья.
Евгения Казбекова заняла 14 строчку в первой части квалификации скалолазания. Вторая часть полуфинала на сложность пройдет 8 августа. Для выхода в финал украинка должна оказаться в топ-8 по сумме двух соревнований.
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок квалифицировались в полуфинал в каноэ-двойке на дистанции 500 м, который пройдет 9 августа.
Кто и в каких видах спорта выиграл "золото" 6 августа
- Нидерланды с мировым рекордом выиграли командный спринт среди мужчин в велоспорте на треке.
- Грек Мильтиадис Тентоглу триумфовал в прыжках в длину. Это второе подряд "золото" ОИ для легкоатлета.
- Винфред Яви из Бахрейна выиграла соревнования по бегу на 3000 м с препятствиями.
- Канадка Кэмрин Роджерс выиграла золотую медаль в метании молота.
- Американская легкоатлетка Габриель Томас завоевала золотую награду в беге на 200 м.
- Олимпийской чемпионкой по скейтбордингу (в дисциплине "парк") стала австралийка Алиса Трю.
- 17-летняя китаянка Цюань Хунчань выиграла "золото" в прыжках с 10-метровой вышки.
- В индивидуальных соревнованиях по конкуру победу праздновал немецкий всадник Кристиан Кукук.
- Кубинский спортсмен Михайн Лопес стал победителем турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.
- Коул Хокер из США выиграл финал ОИ-2024 по бегу на дистанцию 1500 м.
- Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг стал японец Фумита Кенитиро.
- Финалы мужских и женских соревнований по серфингу выиграли француз Каули Васт и американка Кэролайн Маркс соответственно.
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 после 6 августа
Читайте также материал о том, как Ярослава Магучих за 6 лет историю прыжков в высоту переписала.