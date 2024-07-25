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Олимпиада-2024: Костюк, Свитолина и другие украинки получили соперниц в теннисном турнире

Фото: Марта Костюк готова покорить парижскую почву (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие отечественные теннисистки во главе с первой ракеткой Украины Мартой Костюк узнали первых оппоненток в одиночном и парном разрядах олимпийского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Национальный лидер в первом раунде встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. В свою очередь в дуэте с Даяной Ястремской она будет противостоять польской паре Магди Линетт и Алиции Росольской.

Элина Свитолина на старте соревнований получила в сопернице Ясутаку Учияму из Японии. Упомянутая ранее Ястремская встретится с бразильянкой Лаурой Пигосси. Наконец Ангелина Калинина будет противостоять Аранче Рус из Нидерландов.

Тем временем сестры Людмила и Надежда Киченок будут соперничать только в парном разряде. Первыми соперницами близнецов будет пара китаянок – Чжан Шуай и Ван Синьюй. Расписание матчей организаторы объявят вскоре.

Матчи украинских теннисисток на Олимпийских играх-2024:

  • Свитолина – Учияма
  • Костюк – Путинцева
  • Ястремская – Пигосси
  • Калинина – Рус
  • Костюк/Ястремская – Линетт/Росольска
  • Л. Киченок/Н. Киченок – Чжан/Ван

 

Что известно об Олимпийских играх-2024

Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Украина на Олимпийские игры отправила 140 спортсменов. Лозунгом сборной Украины стала фраза The Will to Win ("Воля к победе").

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Хмельницкий" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт". Сотранслятором Игр стал сервис MEGOGO.

Президент НОК Вадим Гутцайт раскрыл размер призовых медалистов Олимпиады. Победители Игр получат 125 тысяч долларов. Тем временем обладатели серебряных и бронзовых наград получат по 100 тысяч и 80 тысяч "зеленых" соответственно.

К слову, ранее Костюк попала в список сеянных теннисного турнира Олимпийских игр.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна ЯстремскаяОлимпиада 2024