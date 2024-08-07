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Олимпиада-2024: Дорощук единственным среди украинцев вышел в финал прыжков в высоту

Париж, Среда 07 августа 2024 14:16
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Олимпиада-2024: Дорощук единственным среди украинцев вышел в финал прыжков в высоту Фото: Олег Дорощук сразится за олимпийские медали (dozor.kr.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский легкоатлет Олег Дорощук преодолел сито квалификации в прыжках в высоту на Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Один из трех украинских прыгунов вышел в финал олимпийского турнира. Андрей Проценко и Владислав Лавский завершили выступления на Играх на этапе квалификации.

Дорощук взял отметки 2.15 м и 2.20 м с первого раза, а затем со второй попытки покорил и высоту 2.24 м. В свою очередь преодолеть отметку 2.27 м украинец не смог даже с трех попыток. Тем временем Проценко трижды не взял 2.15 м, а Владислав Лавский не покорил 2.20 м.

В конце концов, преодолели рубеж 2.27 м пятеро спортсменов во главе с американцем Шелби Макьюэном. Дополнили финал семь атлетов, которые использовали меньше всего попыток на отметке 2.24 м. В круг счастливчиков попал и Дорощук. Финал соревнований намечен на 10 августа.

Олимпиада-2024, прыжки в высоту, квалификация, мужчины:

  1. Шелби Макьюэн (США) – 2.27 м
  2. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2.27 м
  3. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2.27 м

...11. Олег Дорощук (Украина) – 2.24 м

...25. Владислав Лавский (Украина) – 2.15 м

...30. Андрей Проценко (Украина) – б/р

К слову, ранее составили анонс медальных соревнований 7 августа на Олимпийских играх.

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