Олимпиада-2024: Дорощук единственным среди украинцев вышел в финал прыжков в высоту

Один из трех украинских прыгунов вышел в финал олимпийского турнира. Андрей Проценко и Владислав Лавский завершили выступления на Играх на этапе квалификации.

Дорощук взял отметки 2.15 м и 2.20 м с первого раза, а затем со второй попытки покорил и высоту 2.24 м. В свою очередь преодолеть отметку 2.27 м украинец не смог даже с трех попыток. Тем временем Проценко трижды не взял 2.15 м, а Владислав Лавский не покорил 2.20 м.

В конце концов, преодолели рубеж 2.27 м пятеро спортсменов во главе с американцем Шелби Макьюэном. Дополнили финал семь атлетов, которые использовали меньше всего попыток на отметке 2.24 м. В круг счастливчиков попал и Дорощук. Финал соревнований намечен на 10 августа.

Олимпиада-2024, прыжки в высоту, квалификация, мужчины:

Шелби Макьюэн (США) – 2.27 м Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2.27 м Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2.27 м

...11. Олег Дорощук (Украина) – 2.24 м

...25. Владислав Лавский (Украина) – 2.15 м

...30. Андрей Проценко (Украина) – б/р