Олимпиада-2024: где смотреть выступления украинцев и остальные соревнования

Олимпийские игры 2024 года начнутся в среду футбольными и регбийными соревнованиями, а официальная церемония открытия запланирована на пятницу.

Где смотреть Олимпийские игры онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Официальным транслятором Олимпиады и Паралимпиады в Париже стало "Суспильне". Национальный вещатель запланировал первую трансляцию из Франции на 24 июля, когда олимпийская сборная Украины начнет футбольный турнир.

"Суспильне" покажет в прямом эфире не менее 200 часов соревнований Олимпийских игр и не менее сотни часов прямого эфира из Паралимпиады. В цифровом вещании T2 соревнования будут транслировать региональные телеканалы ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т. д.) и специализированный канал "Суспильне Спорт". Также трансляции будут доступны на веб-сайте "Суспильне Спорт" и в эфире "Радио Проминь".

Дайджест главных событий Олимпиады-2024 будет ежедневно выходить на YouTube-канале "Суспильне Спорт". Сотранслятором летних Игр стала платформа MEGOGO. Онлайн-сервис в полном объеме покажет футбольный и баскетбольный турниры среди мужчин, теннис, бокс, борьбу и некоторые другие виды спорта.

Медиагигант Warner Bros. Discovery во время Олимпийских игр расширит линейку каналов Eurosport. К привычным двум кнопкам компания запустит еще 7 специализированных каналов. Они покажут свыше 800 часов прямого эфира ракетных видов спорта, гольфа, гандбола, волейбола и других видов. Телеканалы будут доступны подписчикам MEGOGO.