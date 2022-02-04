Олімпіада-2022: Україна взяла участь у церемонії відкриття зимових Ігор

Українські спортсмени пройшли ходою під час церемонії відкриття зимової Олімпіади в Пекіні. Синьо-жовтий прапор ніс дует олімпійців.
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Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022 розпочалася о 14:00 за київським часом. У ній взяли участь 10 спортсменів з України.
Державний прапор несли двоє українців. Компанію олімпійському чемпіону 2018 року Олександру Абраменку склала Олександра Назарова.
На трибунах "Національного стадіону" делегацію українців привітав президент НОК Сергій Бубка. Усього до Китаю полетіли 45 наших спортсменів.
Нагадаємо, що в спеціальній онлайн трансляції можна слідкувати за церемонією відкриття зимових Ігор 2022 року.
Також раніше оцінили шанси України на здобуття нагород під час зимової Олімпіади в Пекіні.