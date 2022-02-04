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Олимпиада-2022: Украина приняла участие в церемонии открытия зимних Игр

Автор: Антон Федорцив

Украинские спортсмены прошли шествием во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Сине-желтый флаг нес дуэт олимпийцев.

Подробнее в новости РБК-Украина.

Церемония открытия Олимпийских игр-2022 началась в 14:00 по киевскому времени. В ней приняли участие 10 спортсменов из Украины.

Государственный флаг несли двое украинцев. Компанию олимпийскому чемпиону 2018 года Александру Абраменко составила Александра Назарова.

На трибунах "Национального стадиона" делегацию украинцев поприветствовал президент НОК Сергей Бубка. Всего в Китай полетели 45 наших спортсменов.

Напомним, что в специальной онлайн трансляции можно следить за церемонией открытия зимних Игр 2022 года.

Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимней Олимпиады в Пекине.

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Олимпиада