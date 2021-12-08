Олігархів зобов'яжуть подавати декларації. Як каратимуть за приховане майно

Як розповів заступник голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Іван Пресняков, у олігархів на подачу декларації буде 10 днів з моменту включення до реєстру РНБО.

"На цих осіб будуть поширюватися вимоги щодо декларування, а також відповідальність за їх порушення: адміністративна або кримінальна. Реєстр НАЗК готовий для включення в нього декларацій осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, а підрозділи, що відповідають за перевірку декларацій, готові до їх перевірки", - розповів він РБК-Україна.

Кримінальна відповідальність наступатиме в тому випадку, якщо різниця між реальними і заявленими в декларації активами становить більше 500 прожиткових мінімумів. Тобто за показниками держбюджету на наступний рік-це понад 1,3 млн гривень. Покарання - від 51 тисячі гривень штрафу до трьох років обмеження волі.

Якщо різниця більше 5,6 млн гривень, то винуватець може отримати до двох років реального тюремного терміну.