RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Олігархів зобов'яжуть подавати декларації. Як каратимуть за приховане майно

Автор: Владислав Красінський, Ростислав Шаправський

Прийнятий в Україні закон про олігархів зобов'яже їх подавати електронні декларації про майно нарівні з чиновниками і депутатами. При цьому за приховане майно їм загрожує кримінальна відповідальність.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України".

Як розповів заступник голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Іван Пресняков, у олігархів на подачу декларації буде 10 днів з моменту включення до реєстру РНБО.

"На цих осіб будуть поширюватися вимоги щодо декларування, а також відповідальність за їх порушення: адміністративна або кримінальна. Реєстр НАЗК готовий для включення в нього декларацій осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, а підрозділи, що відповідають за перевірку декларацій, готові до їх перевірки", - розповів він РБК-Україна.

Кримінальна відповідальність наступатиме в тому випадку, якщо різниця між реальними і заявленими в декларації активами становить більше 500 прожиткових мінімумів. Тобто за показниками держбюджету на наступний рік-це понад 1,3 млн гривень. Покарання - від 51 тисячі гривень штрафу до трьох років обмеження волі.

Якщо різниця більше 5,6 млн гривень, то винуватець може отримати до двох років реального тюремного терміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія відклала розгляд закону про олігархів на січень.

РБК-Україна детально розписувало, що пропонує цей закон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Декларації про доходиНАЗКЗакон про олігархів