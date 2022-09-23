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Олигарх Абрамович был посредником в переговорах по обмену пленными, - Bloomberg

Фото: Роман Абрамович (facebook com RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследником принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Встреча бизнесмена и принца прошла в конце августа в Эр-Рияде, однако детали не были обнародованы, поскольку мероприятие было закрыто.

Британские СМИ сообщали, что Абрамович "сыграл ключевую роль" в освобождении пяти граждан Великобритании, которые попали в плен в Украине и вернули в рамках обмена.

Джон Хардинг, который был одним из пленников, утверждал, что ему об этом сообщила помощница миллиардера. Хардинг заявил, что Роман Абрамович встретил пленных британцев на борту частного самолета, доставившего их из РФ в Саудовскую Аравию после обмена.

Напомним, Украина и Россия провели большой обмен пленными. В его рамках удалось уволить 215 защитников, российской стороне выдали 55 военнослужащих и нардепа Виктора Медведчука.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович помогал отлаживать неформальный канал коммуникации на переговорах Украины и РФ.

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Обмен пленнымиВойна в Украине