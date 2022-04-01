Абрамович на переговорах України та Росії. Умеров пояснив роль мільярдера
Член української делегації Рустем Умеров прокоментував роль Романа Абрамовича на переговорах України та РФ. За його словами, російський мільярдер допомагає налагоджувати неформальний канал комунікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умерова в інтерв'ю віданню НВ.
"З одного боку, він веде медіацію цього процесу, з іншого боку, як людина без дипломатичного бекграунду допомагає налагодити неформальний канал комунікації", - сказав він
Нагадаємо, нещодавно глава української делегації, народний депутат Давид Арахамія позитивно оцінив роль російського бізнесмена Романа Абрамовича на переговорах України з Росією. При цьому заявивши, що не зрозуміло чому Абрамович став виконувати публічну роль, адже з самого початку у російського бізнесмена була роль додаткового каналу зв'язку.
Зазначимо, сьогодні поновилися переговори делегацій Росії та України. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, вони відбуваються у відеоформаті.
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