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Абрамович на переговорах України та Росії. Умеров пояснив роль мільярдера

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 16:20
Абрамович на переговорах України та Росії. Умеров пояснив роль мільярдера Фото: Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Марія Кучерявець

Член української делегації Рустем Умеров прокоментував роль Романа Абрамовича на переговорах України та РФ. За його словами, російський мільярдер допомагає налагоджувати неформальний канал комунікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умерова в інтерв'ю віданню НВ.

"З одного боку, він веде медіацію цього процесу, з іншого боку, як людина без дипломатичного бекграунду допомагає налагодити неформальний канал комунікації", - сказав він

Нагадаємо, нещодавно глава української делегації, народний депутат Давид Арахамія позитивно оцінив роль російського бізнесмена Романа Абрамовича на переговорах України з Росією. При цьому заявивши, що не зрозуміло чому Абрамович став виконувати публічну роль, адже з самого початку у російського бізнесмена була роль додаткового каналу зв'язку.

Зазначимо, сьогодні поновилися переговори делегацій Росії та України. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, вони відбуваються у відеоформаті.

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