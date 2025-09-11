Ольга Сумская с младшей дочерью покорили осенними образами (фото)

Ольга Сумская и 23-летняя Анна Борисюк появились на Ukrainian Fashion Week в стильных образах, которые хочется повторить. Их выход - яркий пример того, как можно совместить классику и современные тренды в осеннем гардеробе.
Подробнее о модных образах мамы и дочки рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Сумской.
На Неделе моды звезда украинского кино появилась в длинной юбке и удлиненном жакете свободного кроя, подчеркнув талию коричневым ремнем.
Она дополнила лук стильными аксессуарами: массивным колье, солнцезащитными очками, платком и сумкой в светлом оттенке.
Образ завершили коричневые сапоги, которые удачно перекликаются с ремешком.
Звезда сделала ставку на сдержанную элегантность в оттенках бежевого. Идеальное сочетание для осеннего сезона.
Дочь актрисы покорила нежным и одновременно современным нарядом, в котором соединила длинную юбку светлого цвета с узором и нюдовый топ.
Наверх она накинула легкую розовую рубашку, которая добавила образу свежести и непринужденности.
Стильным акцентом стала серебристая сумка Chanel на цепочке, которая подчеркнула статусность наряда.
Модный выход звездной семьи показал, что осенний гардероб может быть одновременно элегантным и современным.
Классические силуэты, бежевые и пастельные оттенки и оригинальные аксессуары - именно эти детали делают образ стильным и трендовым осенью.
