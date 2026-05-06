Оленя Бориса забрали в Киев после ДТП: почему животному может понадобиться операция

Что известно о травмах и состоянии оленя сейчас

Недавно специалисты государственного предприятия "Леса Украины" рассказали, что олень Борис "собирается на лечение в Киев".

Помощь животному понадобилась после того, как его сбила машина.

Происшествие случилось еще 23 марта в Заречном Ровенской области (для жителей которого олень Борис - своеобразный талисман).

В полиции впоследствии уточнили, что 28-летняя местная жительница ехала на автомобиле Mercedes без включенного света фар, совершила столкновение с животным и скрылась с места происшествия (поскольку "испугалась").

Авто, которое сбило оленя (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

После травмирования за состоянием животного непрерывно следил мастер леса Речицкого лесничества ГП "Леса Украины" Руслан Христюк.

Именно он осуществлял ежедневный уход за животным и консультировался насчет него с соответствующими специалистами.

Животное получило травмы в результате наезда машины (фото: facebook.com/Ірина Полюхович)

25 марта "Центр спасения диких животных" (Wild Animals Rescue Center) поделился, что на присланном "владельцем оленя" видео видно "травмированный, кровоточащий пант и вероятный перелом задней конечности".

При этом передвигался Борис самостоятельно - на всех четырех ногах.

Олень Борис в лесу после травмирования (кадр из видео: facebook.com/wildanimals.ua)

Между тем соучредитель "Домівки врятованих тварин" Орест Залипский рассказал, что сделанный "на месте" рентген показал - у Бориса сломана задняя конечность (большеберцовая кость, со смещением и обломками).

"Мы посоветовались со специалистами ортопедами, и они были готовы взяться за сборку ноги (установку аппарата)", - поделился зооволонтер.

Однако специалисты из Киева, по его словам, решили "оставить животное на месте".

В ГП "Леса Украины" объяснили, что специалисты-ветеринары отказались от транспортировки, поскольку "в таком состоянии любая дорога - это дополнительный риск и стресс".

Рентген показал перелом (фото: facebook.com/groups/Орест Залипський)

5 мая украинцам сообщили, что Бориса забрали на лечение в столицу.

"Животное осмотрела команда "Центра спасения диких животных", - уточнили в ГП "Леса Украины".

Талисман Заречного во время одного из осмотров (фото: facebook.com/groups/Орест Залипський)

Отмечается, что специалисты после консультации приняли решение "забрать Бориса в центр реабилитации, где он будет проходить полное обследование и при необходимости - лечение под наблюдением ветеринаров".

"Состояние травмированной ножки визуально улучшилось. Впрочем, окончательное решение насчет необходимости операционного вмешательства врачи будут принимать уже после детальной диагностики", - констатировали в ГП "Леса Украины".

Украинцам сообщили также, что рана "поврежденного рожка" - заживает, но "сам рог начал расти неправильно".

"Именно поэтому Борису, вероятно, понадобится операция", - предположили специалисты.

Уточняется, что "именно это стало основной причиной перевозки животного в центр реабилитации".

Стоит отметить также, что параллельно с лечением животного "продолжается подготовка к следующему этапу - комфортному проживанию Бориса" позже.

"Руслан Христюк продолжает строительство нового вольера. Фактически будущий дом для оленя уже готов, остались лишь мелкие технические детали. Более того, в планах - заселить Бориса сюда не самого, а вместе с двумя самками", - рассказали в ГП "Леса Украины".

Следовательно, сейчас все неравнодушные не только борются за скорейшее выздоровление животного, но и планируют организовать ему "полноценную новую безопасную жизнь".

Как олень Борис стал "звездой" соцсетей

Олень Борис, который живет в Ровенской области, стал любимцем социальных сетей около 2024 года.

Сначала он жил в вольере на территории местного лесничества (люди нашли его в лесу без мамы еще маленьким и выходили). Однако впоследствии его "выпустили" обратно, в природу.

После этого олень начал регулярно наведываться к своему опекуну, не обходя местных жителей и с радостью принимая от них различные вкусности.

Он неоднократно попадал на фото и видео, которыми пользователи охотно делились в сети. Вскоре он стал буквально талисманом поселка Заречное.

Как наказали водителя, которая сбила оленя Бориса

Согласно постановлению суда по делу №561/371/26 от 3 апреля 2026 года, женщину, которая сбила животное машиной и оставила место ДТП (не сообщив в полицию), наказали: