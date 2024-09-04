В "Слуге народа" подтвердили планы разделить министерства инфраструктуры и регионов

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины будет разделено на два отдельных министерства. Однако это произойдет через некоторое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчука в эфире телемарафона.

Кравчук пояснила, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины будет разделено на министерства инфраструктуры и регионов.

"То есть они будут отдельными, но не сразу. Премьер попросил на это 2 месяца времени. Очевидно, это большое министерство возглавит Алексей Кулеба, но впоследствии оно будет разъединено", - рассказала она.

Отметим, что с данным заявлением Кравчук выступила уже после заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.

Напомним, что Зеленский был сегодня на заседании фракции "Слуга народа". Он, в частности, убеждал народных депутатов принять его концепцию об изменениях в правительстве после того, как Рада провалила ряд голосований об увольнении министров.

Кадровые изменения в Кабмине и ОП

Напомним, что вчера, 3 сентября, сразу несколько министров подали заявления на увольнение, а уже сегодня на заседании народные депутаты уволили нескольких из них. В частности было уволено: