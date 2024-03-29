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В Александрии срочно ввели графики аварийных отключений света

Александрия, Пятница 29 марта 2024 15:15
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В Александрии срочно ввели графики аварийных отключений света Фото: в Александрии ввели графики отключений света (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Александрии Кировоградской области срочно ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

Об этом заявил городской голова Александрии Сергей Кузьменко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и сайт Знаменского РЭС.

По словам мэра, с 14:40 в городе срочно ввели графики аварийных отключений света.

"По всей территории Кировоградской области, по распоряжению НЭК Укрэнерго введены графики аварийных отключений электроснабжения", - сообщают электрики на сайте Знаменского РЭС.

В Александрии срочно ввели графики аварийных отключений света

Энергетики отметили, что это необходимый шаг, чтобы избежать перегрузки сетей и сбалансировать энергосистему.

Обстрел Украины 29 марта

Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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