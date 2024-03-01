"Шахтер" запланировал сменить домашний стадион на еврокубки: известен приоритет

Донецкий "Шахтер" в следующем сезоне еврокубков в третий раз сменит арену для домашних матчей континентальных турниров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National .

"Горняки" не продолжат выступления в немецком Гамбурге. В сезоне 2023/24 домашние поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы отечественный гранд провел на "Фолькспаркштадионе".

"В Гамбурге лет 20 не было футбола уровня Лиги чемпионов. Играть там – эксперимент для нас, и он был удачным. Стадион был заполнен, когда мы играли. Мы не можем играть в Украине, имеем планы играть в Дюссельдорфе в следующем сезоне. Надеюсь, что все сложится", – заявил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Горняки" вынуждены играть домашние матчи еврокубков за пределами родины после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сначала "Шахтер" играл в Варшаве на Стадионе Войска Польского, а затем "переехал" в Германию. Арена в Дюссельдорфе может принять 54600 болельщиков с учетом террас.

Что известно о "Меркур Шпиль-Арене"

Построенный в 2002-2004 гг. стадион в административном центре федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Стал домашним для местной команды "Фортуна".

Арена не принимала поединки ЧМ-2006, но станет домом для пяти матчей грядущего Евро-2024. В частности, на "Меркуре Шпиль-Арене" сможет сыграть и сборная Украины, если пройдет плей-офф Лиги наций весной. В целом на стадионе сыграют три поединка группового этапа чемпионата, поединок 1/8 финала и четвертьфинал.

"Меркур Шпиль-Арена" также принимает другие мероприятия. Здесь выступали с концертами Rolling Stones. Depeche Mode, Пол Маккартни, AC/DC и другие. В январе этого года стадион принимал гандбольный Евро-2024, собравший рекордные для этого вида спорта 53586 человек на трибунах.