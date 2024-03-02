ua en ru
Сб, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Болельщики вернулись на стадион "Динамо" впервые за 2,5 года: фоторепортаж

Киев, Суббота 02 марта 2024 16:42
UA EN RU
Болельщики вернулись на стадион "Динамо" впервые за 2,5 года: фоторепортаж Фото: Перед стартовым свистком совместно исполнили государственный гимн (В. Носач/РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Фанаты киевского "Динамо" после длительной паузы смогли вживую поддержать своих любимцев в поединке 19-го тура Премьер-лиги против "Черноморца" из Одессы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со столичного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину отечественный гранд смог принять болельщиков на трибунах домашней арены. Перед отчетным туром чемпионата Украины Киевская ГВА разрешила "бело-синим" частично заполнить трибуны. Зрители стали собираться задолго до старта встречи.

Впоследствии команды появились на поле. Настал черед церемониала. Сначала послушали официальный гимн украинской Премьер-лиги, а затем футболисты, тренеры, персонал обеих команд и болельщики вместе спели государственный славень. Вскоре минутой молчания все присутствовавшие почтили память павших в борьбе за независимость и суверенитет.

Вдохновленное поддержкой фанатов, "Динамо" с первых минут завладело инициативой. В первые минуты случая забить упустили Шапаренко, Бражко и Ванат. В конце концов повели в счете киевляне на 37-й минуте. Это Шепелев классно сориентировался в чужой штрафной после ошибки голкипера "моряков" Варакуты.

По соображениям безопасности "Динамо" получило разрешение на допуск на матч 1800 болельщиков. Билеты на поединок продавали в трех ценовых сегментах – 200, 300 и 400 грн. Накануне "бело-синие" отчитались о продаже всех доступных на матч пропусков.

К слову, ранее составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо УПЛ фанати Чемпионат Украины Черноморец
NEWS
Километровые очереди и заблокированные пункты пропуска: репортаж с польской границы
Километровые очереди и заблокированные пункты пропуска: репортаж с польской границы
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта