Болельщики вернулись на стадион "Динамо" впервые за 2,5 года: фоторепортаж

Фанаты киевского "Динамо" после длительной паузы смогли вживую поддержать своих любимцев в поединке 19-го тура Премьер-лиги против "Черноморца" из Одессы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со столичного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину отечественный гранд смог принять болельщиков на трибунах домашней арены. Перед отчетным туром чемпионата Украины Киевская ГВА разрешила "бело-синим" частично заполнить трибуны. Зрители стали собираться задолго до старта встречи.

Впоследствии команды появились на поле. Настал черед церемониала. Сначала послушали официальный гимн украинской Премьер-лиги, а затем футболисты, тренеры, персонал обеих команд и болельщики вместе спели государственный славень. Вскоре минутой молчания все присутствовавшие почтили память павших в борьбе за независимость и суверенитет.

Вдохновленное поддержкой фанатов, "Динамо" с первых минут завладело инициативой. В первые минуты случая забить упустили Шапаренко, Бражко и Ванат. В конце концов повели в счете киевляне на 37-й минуте. Это Шепелев классно сориентировался в чужой штрафной после ошибки голкипера "моряков" Варакуты.

По соображениям безопасности "Динамо" получило разрешение на допуск на матч 1800 болельщиков. Билеты на поединок продавали в трех ценовых сегментах – 200, 300 и 400 грн. Накануне "бело-синие" отчитались о продаже всех доступных на матч пропусков.