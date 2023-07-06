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Над оккупированной Макеевкой снова поднимается дым

Иллюстративное фото: над оккупированной Макеевкой третий день подряд поднимается дым (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Над временно оккупированной Макеевкой Донецкой области сегодня, 6 июля, поднялся дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

В сети публикуют видео жителей Макеевки, на которых можно заметить густой дым над городом.

Какой-либо информации о том, из-за чего там поднялся дым, пока нет. Официальные источники и оккупационные “власти” также никак не комментируют инцидент.

Взрывы и пожары в Макеевке

Напомним, последние несколько дней в Макеевке гремят взрывы и происходят пожары. В частности, 4 июля там были слышны сильные взрывы. В сети писали, что украинские военные ударили по складу боеприпасов российских оккупантов.

Уже 5 июля в Макеевке начался сильный пожар на нефтебазе, до которого там были слышны взрывы.

Официальные представители Украины пока не комментировали эти инциденты.

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