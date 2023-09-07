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С оккупированной территории вернули еще одного ребенка, - Верещук

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

С оккупированных Россией украинских территорий удалось эвакуировать еще одного ребенка. Мальчик сейчас находится в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук в Telegram.

Как отметила Верещук, на момент полномасштабного российского вторжения спасенному мальчику Давиду было 11 лет. Он жил с прабабушкой в селе Старомлиновка Донецкой области. Его мама с тремя младшими братьями и сестрами жила во Львовской области.

Война разделила мальчика с семьей, он оказался в оккупации. Мать обратилась в Минреинтеграции. После многомесячной работы благодаря проекту "Путь домой" ребенка эвакуировали.

Верещук отметила, что мальчик находится в Киеве и уже встретился со своей мамой.

Россия вывозит украинских детей

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, поскольку россияне отказываются содействовать.

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина смогла вернуть из России 11 незаконно депортированных детей.

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