В оккупированном Токмаке раздались взрывы

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сегодня, 2 января, прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Он отметил, что эти взрывы стали продолжением еще вчерашней "бавовны" в городе.
"Оккупанты Токмака продолжают принимать громкие "поздравления" с Новым годом", - написал мэр в своем Telegram.
Федоров уточнил, что жители Токмака сообщают о трех взрывах в этом прифронтовом городе, который находится под контролем российских интервентов.
Напомним, российские захватчики оккупировали территории вдоль берега Азовского моря, в частности, в Запорожской области, в первые месяцы полномасштабного вторжения. В Токмаке, а также Бердянске и Мелитополе враг разместил немало техники и складов, эти города стали главными пунктами интервентов. Вместе с тем там нередко происходят различные взрывы.
Так, например, перед тем в Токмаке громкая "бавовна" произошла вчера, 1 января. Кроме того, ранее сообщалось о взрывах на северной окраине города 24 декабря.
А в конце ноября в Токмаке "прилетело" по зданию, где дислоцировались российские захватчики.
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