В оккупированном Токмаке раздались взрывы

Он отметил, что эти взрывы стали продолжением еще вчерашней "бавовны" в городе.

"Оккупанты Токмака продолжают принимать громкие "поздравления" с Новым годом", - написал мэр в своем Telegram.

Федоров уточнил, что жители Токмака сообщают о трех взрывах в этом прифронтовом городе, который находится под контролем российских интервентов.

Взрывы в Токмаке

Напомним, российские захватчики оккупировали территории вдоль берега Азовского моря, в частности, в Запорожской области, в первые месяцы полномасштабного вторжения. В Токмаке, а также Бердянске и Мелитополе враг разместил немало техники и складов, эти города стали главными пунктами интервентов. Вместе с тем там нередко происходят различные взрывы.

Так, например, перед тем в Токмаке громкая "бавовна" произошла вчера, 1 января. Кроме того, ранее сообщалось о взрывах на северной окраине города 24 декабря.

А в конце ноября в Токмаке "прилетело" по зданию, где дислоцировались российские захватчики.