В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы

"Жители сообщают о взрывах. Слышит весь город. Молчат только оккупанты", - написал Федоров.

Подробной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Недавно партизаны в Мелитополе взорвали штаб российских террористов. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.

Часто в последнее время раздаются взрывы и в Токмаке.