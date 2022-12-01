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В оккупированном Таврийске раздались взрывы

Иллюстративное фото: в оккупированном Таврийске раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В оккупированном Таврическом Каховского района прогремели взрывы в четверг, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области. В настоящее время город находится под временной оккупацией.

Напомним, вчера российские военные 34 раза обстреляли Херсонскую область, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

Кроме того, ночью 1 декабря оккупантв массированно обстреляли Херсон, в результате чего в городе исчезло напряжение в электросетях.

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