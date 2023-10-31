В оккупированном Симферополе пожар, повалил черный густой дым (фото)

Во временно оккупированном Симферополе сегодня, 31 октября, произошел пожар в одном из районов. С места свалил густой черный дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Симферополь, в районе Пневматики что-то горит", - пишет пророссийский Telegram-канал "ЧП Крым".
По информации очевидцев, дым виднеется уже 10 минут.
Впрочем, что стало причиной пожара пока не сообщается.
Напомним, во временно оккупированном Крыму взрывы и пожары уже стали обычным явлением. Поскольку, как объясняли военные, продолжаются действия по освобождению украинской территории от российских захватчиков.
А именно сегодня в Крыму задымился малый противолодочный корабль. Это произошло в Севастопольской бухте.
При этом ранее россияне посетовали, что 30 октября в результате ракетного удара был поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300" сил ПВО оккупантов.
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