В оккупированном Симферополе пожар, повалил черный густой дым (фото)

"Симферополь, в районе Пневматики что-то горит", - пишет пророссийский Telegram-канал "ЧП Крым".

По информации очевидцев, дым виднеется уже 10 минут.

Впрочем, что стало причиной пожара пока не сообщается.

Взрывы и пожары в оккупированном Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму взрывы и пожары уже стали обычным явлением. Поскольку, как объясняли военные, продолжаются действия по освобождению украинской территории от российских захватчиков.

А именно сегодня в Крыму задымился малый противолодочный корабль. Это произошло в Севастопольской бухте.

При этом ранее россияне посетовали, что 30 октября в результате ракетного удара был поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300" сил ПВО оккупантов.

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